LA ÉLITE es un dúo de synth-punk de Lérida compuesto por Nil Roig y David Burgués, dos amigos a los que les une su gusto por el punk y la new wave de los 70 y 80. ‘Sorry Not Sorry‘, su mini álbum de 2019, incluye hits tan claros como ese ‘Niño rata’ lleno de gritos desquiciados, el ritmo preparado para pogos de ‘Neo Hippie’ o la enajenada ‘Siempre sale mal’.

Sus letras hablan de escenarios con «mucha policía y poca diversión», de amores fracasados, de bailar en garitos de mala muerte, de la «vida de un euro», de niños que se empiezan a drogar a los 12 años y terminan en la Policía Nacional o de pijos que van de «hippies» pero que en realidad «trabajan en el BBVA» y «han tuneado la rojigualda para que parezca republicana».

A partir de los ritmos de punk bailables de ‘Sorry Not Sorry’ y de otros singles tan acertados como ‘En mis pies’, este año LA ÉLITE han fichado por Montgrí, el sello de Cala Vento, y han publicado ‘Bailando’, un auténtico hitazo de synth-punk que habla sobre perder el control en la pista de baile y sobre entregarse al ritmo de la música a pesar de lo que digan los demás.

En una de las estrofas, el cantante recita unas palabras que vienen han podido proceder de un miembro de su familia o de un amigo. «Por qué no buscas un trabajo, todo el mundo tiene uno, por qué no dejas ese grupo, no sabes cantar», a lo que él responde, completamente desquiciado: «perdón si te he ofendido, es que me cago en Dios, esta música me vuelve loco, he vuelto a perder el control». La energía que transmite ‘Bailando’ es irresistible.

El grupo, que, por cierto, ha versionado ‘She’s Lost Control’ de Joy Division, es uno de los confirmados en el festival RELEVO que se celebra este sábado 18 de diciembre y que pone el foco en los artistas y grupos emergentes. Otro de los temas que probablemente formarán parte de su repertorio es ‘Nuit Folles’ con su estribillo «déjame vivir, Carla Bruni».