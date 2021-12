‘Me encantas’, el dúo perfecto para declararte a tu crush

El valenciano Daniel Belenguer, más conocido como Bearoid, ya es un habitual en nuestra playlist ‘Sesión de Control’, donde ha aparecido recientemente con temas que ha ido sacando a lo largo de este año como ‘Estoy tranquilo’ con Halley, ‘El Pico’ con Casero o ‘No es barato’ junto a Ganges, entre otros.

Por su parte la barcelonesa Cristina Len empezó a sacar su música en 2019 con ‘not for my exes’. Se hizo un hueco en el panorama musical con su tema ‘sudas de mí’ y tras un parón lanzó el pasado octubre su EP ‘Alma Charra’, un proyecto muy diferente a sus anteriores trabajos que presenta la música tradicional de Castilla y León con elementos de lo urbano y contemporáneo mostrando su versatilidad.

- Publicidad -

Ambos se juntan en la canción ‘Me encantas’, creando una unión pop fantástica en la que hablan de esa persona de la que no querías pillarte porque ya no está junto a ti y una vez has aprendido a vivir sin ella, vuelve, poniendo todo del revés. Un tema perfecto para declarar con urgencia tu amor a tu crush a las puertas de estas fechas que ablandan tanto el corazón. “Sé que estoy perdiendo el tiempo pero no controlo lo que siento, te me estás metiendo muy adentro y no sé cómo pararte”. Esta situación es algo que todos hemos sentido alguna vez y hemos intentado reprimir pero ya es tarde porque esa persona ya “te encanta”.



- Publicidad -