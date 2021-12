Muere el rapero Drakeo The Ruler tras ser apuñalado en un festival en Los Ángeles

El rapero estadounidense Darrell Caldwell, más conocido como Drakeo The Ruler, ha muerto a los 28 años de edad después de ser apuñalado anoche en el festival Once Upon A Time In L.A. en Los Ángeles. Estaba previsto que Drakeo The Ruler actuara junto a Snoop Dogg, 50 Cent y Ice Cube, entre otros artistas.

Las fuentes policiales apuntan que Drakeo The Ruler se encontraba en el backstage del festival cuando se inició una pelea que desembocó en su apuñalamiento, según informa TMZ. El rapero fue llevado al hospital aunque no pudieron hacer nada debido a las diferentes lesiones. Tras este incidente, la organización del festival ha comunicado su cancelación.

Varios artistas ya han mostrado sus condolencias, como Drake, con quien lanzó su single ‘Talk To Me’ este febrero: “Esta mi*rda no está bien de verdad, qué coño estamos haciendo. Siempre levantaste mi espíritu con tu energía. DEP Drakeo”, ha expresado a través de Instagram stories.

Drakeo lanzó su álbum debut ‘The Truth Hurts’ este año después de sacar diez mixtapes entre 2015 y 2021. En 2019 fue absuelto de los cargos de homicidio e intento de asesinato en relación con la muerte a tiros de un hombre de 24 años en 2016, y luego fue juzgado nuevamente por cargos de conspiración. Finalmente llegó a un acuerdo con la fiscalía y fue liberado en noviembre de 2020.

