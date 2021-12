Eurovisión: así suenan las propuestas de Rigoberta, Varry Brava, Luna Ki, Marta Sango…

RTVE ha publicado las 14 canciones candidatas a participar en Benidorm Fest, de las cuales saldrá la canción que representará a España en Eurovisión el próximo mes de mayo en Turín. Ya estaban disponibles previamente las propuestas de Rayden, Blanca Paloma o Javiera Mena pero ahora es posible escuchar todas y cada una de ellas. Puedes comentar todas las canciones es nuestros foros de Eurovisión.

No decepciona Rigoberta Bandini con ‘Ay mama’, un himno feminista que sube la apuesta de mezclar eurodance y melodías a lo ABBA de ‘Julio Iglesias’ para emocionar todavía más con su homenaje a las mujeres. Varry Brava entregan otro tema marca de la casa lleno de «pa pa pas» que será un éxito de su repertorio suene o no en Eurovisión. Y no hay que subestimar a Tanxugueiras pues ofrecen un sonido absolutamente diferenciado de todo basado en la música tradicional gallega. ‘Terra’ suena como si el último disco de Baiuca fuera la banda sonora de ‘Juego de tronos’.

Hay que elogiar el nivel de las canciones en general. Luna Ki entrega una de las composiciones más relevantes en 2021 al mezclar rock alternativo y autotune en la emo ‘Quiero morir’, XEINN se sube al carro de ‘Blinding Lights’ con un épico tema de synth-pop y power-pop y ‘Mejores’ de Unique apuesta por el populismo épico de unos Coldplay y unos Imagine Dragons sin que la canción se quede corta… aunque puede jugar en su contra que se parezca un poco a la que presentó Blas Cantó antes de la pandemia.

Más interrogantes generan otras de las apuestas. Marta Sango busca un hit nostálgico de los 80 sin hallarlo del todo, el «embrújame con tu postureo» de Azúcar Moreno parece escrito por una generadora de frases del dúo, ‘Make You Stay’ de Sara Deop llega demasiado pronto a la reinvidicación del sonido de Little Mix en 2017 y y Gonzalo Hermida entrega una balada romántica orquestal que suena como si Alejandro Sanz hubiera versionado la canción de Pocahontas.

Otra propuesta que logrará diferenciarse ligeramente es la de Blanca Paloma con una ‘Secreto de agua’ que fusiona flamenco y new age pero que encierra tan pocas posibilidades de proclamarse ganadora como de quedar última. El puesto medio parece asegurado también para la urbana ‘SloMo’ de Chanel, que recupera el espíritu de ‘Booty’ de C. Tangana y Becky G. Más particular y alegre es la propuesta de Rayden aunque extrañamente suene balcánica, y la sofisticación de ‘Culpa’ de Javiera Mena funciona en grabación, ¿pero lo hará en vivo?