El rapero Tory Lanez continúa envuelto en la polémica. Conocido mundialmente desde que Megan Thee Stallion le acusó de ser el autor de dos disparos que recibió en el pie al grito de «baila, zorra», ha sido retirado de proyectos y cancelado por cierta gente, pero su carrera continúa.

Este 10 de diciembre ha publicado un disco llamado ‘Alone at Prom’ que ha llegado al puesto 59 en el Billboard 200, siendo la primera vez que queda fuera del top 10, pero que de todas formas está dando que hablar. El disco está inspirado en los años 80 y a Madonna no le ha hecho ninguna gracia que fusile sin permiso su clásico de aquella época ‘Into the Groove’ en el tema ‘Pluto’s Last Comet’, por lo que le ha comentado en Instagram que va a tomar medidas.

Su comentario público exactamente sugiere a Tory Lanez que «mire sus mensajes privados en cuanto al uso ilegal de su canción «Get Into the Groove» (sic)», de lo que adivinamos que nada bueno para Lanez va a salir teniendo en cuenta que la inspiración es evidente.

Madonna recientemente también ha tenido un beef en Instagram con 50 Cent, debido a unos comentarios que este realizó sobre aquellas últimas fotos en que Madonna aparecía en culos boca abajo. 50 Cent la comparaba con “la bruja mala” de ‘El Mago de Oz’ y se burlaba de que intentara «hacer un ‘Like a Virgin’ a los 63». Madonna le acusaba de falso por haber fingido ser su amigo alguna vez y le retaba: «no lucirás tan bien como yo a mi edad». 50 Cent se disculpaba, aunque ella no aceptaba las disculpas por considerarlas «fake».





