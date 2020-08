JoJo elimina el tema con Tory Lanez de su disco por el incidente con Megan Thee Stallion

¿Recordáis a JoJo? Era aquella chica que, con apenas trece años, se convirtió en la solista más joven en conseguir un número 1 del Billboard (en la lista de pop, no en el Hot 100, donde alcanzó el puesto 12) en 2003 con su single ‘Leave (Get Out)‘, y al que superó un par de años después ‘Too Little Too Late‘… para luego perderse en un marasmo contractual que la obligó a partir de cero. Primero, regrabando sus dos primeros álbumes ‘Jojo’ (2004) y ‘The High Road’ (2006) –lo cual sugeríamos como posibilidad para Taylor Swift tras perder los derechos de sus discos pre-‘Reputation’–. Y, luego, ya con cierta madurez (tengamos en cuenta que ahora mismo tiene apenas 29 años), recuperando el rumbo de su carrera con ‘Mad Love‘ (2016) y, hace pocos meses, con ‘Good to Know’.

Anticipado por singles como ‘Man‘ o ‘Lonely Hearts‘, este nuevo trabajo de Joanna Levesque está marcado por estar menos orientado al pop y más abierto a sonoridades R&B y hip hop… que es en realidad el canon actual del pop mainstream, como sabemos. No sorprendía lo más mínimo por ello que uno de sus cortes sea una colaboración con el productor 30 Roc (Cardi B, Roddy Ricch) y el rapero Tory Lanez. Un ‘Comeback’ producido por 30 Roc y subido de tono, con menciones sexuales y un chirrido de somier de muelles como gancho, que de hecho es el más escuchado en Spotify de este disco de JoJo hasta el momento. La cuestión es que podría dejar de serlo.

Porque la artista de Vermont ha anunciado en sus redes sociales que los versos de Tory Lanez serán eliminados de la canción en la versión que aparecerá en la edición deluxe de ‘Good to Know’ que se publica este próximo viernes, 28 de agosto. «Definitivamente, le he largado», venía a responder a una fan que había escuchado el rumor. La razón es el incidente explicado por la rapera Megan Thee Stallion días atrás, según la cual Lanez habría recibido un disparo en el pie por parte de este en una fiesta, poco menos que por echarse unas risas. La intérprete de ‘WAP‘ ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente por ello y está furiosa con Tory por haber estado difundiendo mentiras sobre el incidente.

Ante la positiva respuesta de sus seguidores por la decisión, JoJo decía que, sencillamente, era «lo correcto», y dice que le encantaría que Megan quisiera participar en lugar del supuesto agresor –que está siendo investigado por la fiscalía de Los Ángeles por este incidente– en una nueva versión de esa canción. «Lo clavaría», asegura. No sería descabellado, si tenemos en cuenta que en la citada edición deluxe del álbum figuran estrellas como Demi Lovato –en una versión alternativa de ‘Lonely Hearts’– o Tinashe –en ‘Love Reggae’, uno de los siete inéditos que se incluyen–. Os dejamos con las dos versiones de ‘Comeback’, la conocida hasta ahora (con Tory Lanez) y la que se ha incluido en una versión acústica del disco que llegaba a plataformas de streaming hace pocas semanas. ¿sale perdiendo?