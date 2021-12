Grimes quiere cambiar de profesión tras su próximo disco y avanza tema con The Weeknd

Grimes está preparando su próximo trabajo que será el primero después de ‘Miss Anthropocene’ y tras dejar la discográfica 4AD y firmó con Columbia Records. Este nuevo disco se llamará ‘BOOK 1’ y podría marcar nuevos horizontes para la canadiense.

A través de Twitter lanzaba el siguiente mensaje: La cultura de las celebridades es jodidamente sofocante. No voy a dejar la música, pero definitivamente cambio mi trabajo principal después de ‘BOOK 1’. La industria de la música se siente vieja y cansada, dependiente de sistemas arcaicos”.

En medio de todo esto, Grimes ha avanzado una nueva colaboración, esta vez con The Weeknd. A través de Discord le preguntaron para cuándo una colaboración con el canadiense, a lo que ella respondió “Se llama Sci Fi”.

La semana pasada compartió el vídeo de su último single ‘Player of Games’, con una estética de fantasía y todo apunta a que trata sobre su ruptura con el multimillonario Elon Musk “Estoy enamorada del mayor de los jugadores, pero él siempre amará el juego más de lo que me quiere a mí. Navega hacia la fría extensión del espacio, ni siquiera el amor podría mantenerte en tu lugar”, dando a entender que ella nunca fue su prioridad.

Esta canción es la primera entrega de la era ‘BOOK 1’, de la que la cantante habla como “el mejor trabajo” que ha hecho.

