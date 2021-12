Rigoberta Bandini: «Que Eurovisión sea en Italia es muy significativo para mí»

Rigoberta Bandini es una de las artistas que competirán en Benidorm Fest a principios de 2022 para presentar su candidatura a Eurovisión desde España. ‘Ay mama’, su eufórica canción no solo dedicada a las madres, sino a la figura de la mujer en general, se mantiene actualmente dentro del top 100 de Spotify España, concretamente en el número 72, y puede dar a la catalana la primera entrada de su carrera en la lista de singles española la semana que viene.

De terminar Rigoberta en Italia no sería la primera vez que la artista canta en la televisión del país. Hoy, el usuario de nuestros foros TuoneUdaina nos descubre una joya de vídeo que no habíamos visto venir y que la cuenta de Twitter Menudo Cuadro ya compartió en octubre. Se trata de la actuación de la pequeña Paula Ribó en el festival de la canción infantil Zecchino d’Oro en el año 1996. La pequeña cantante de 6 años interpreta junto a un coro infantil una composición original llamada ‘La scatola dei tesori’ o «La caja de los tesoros».

Uno de los eventos televisivos más longevos de la televisión italiana, Zecchino d’Oro es una especie de Eurovisión infantil que «promueve la producción de canciones para (niños), artísticamente válidas e inspiradas en ideales éticos, cívicos y sociales» y en el que anualmente participan países de todo el mundo. Aunque quienes ganan el certamen son los compositores de las canciones, no los niños que las interpretan, algunos niños han ganado gracias a composiciones escritas por ellos mismos, como la japonesa Yumiko Ashikawa en 1997.

«La profesora de coral del cole hizo un casting a varias niñas y me escogieron». Así acabó la pequeña Paula Ribó actuando en la tele italiana, cuenta la artista a JENESAISPOP. «En el casting tenía cinco años. ¡Aún tengo el vídeo! Supongo que por eso les hice gracia, ¡era realmente enana!» La autora de ‘In Spain We Call It Soledad‘ recuerda su estancia en Italia como una «experiencia muy intensa»: «Clases de canto, conocer a muchos niños y niñas que no hablaban mi idioma, aprender el italiano… ¡fue muy fuerte para mí!»

El vídeo de la actuación de Paula Ribó, que lleva subido en Youtube desde marzo de 2008, cobra hoy más significado con Rigoberta convertida en una de las mayores promesas del pop nacional del último año, similar a lo que sucedió con aquel vídeo de Rosalía concursando en ‘Tú sí que vales‘ precisamente en 2008. Rigoberta también valora la experiencia positivamente porque, gracias a ella, «entendí lo que era un escenario y supe que subirme a él me hacía muy feliz». Aquella primera visita a Italia ha sido decisiva de cara a su participación en Eurovisión: «Aunque parezca una locura», indica, «fue una de las razones que me hicieron decidirme por el sí. Que sea en Italia es muy significativo para mí».