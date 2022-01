Almudena Grandes ha sido declarada hija predilecta de Madrid, pero ha sido en contra del criterio del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, como así ha corrido a expresarlo en una entrevista con OK Diario que recoge El País. La escritora, fallecida hace poco más de un mes a consecuencia de un cáncer, era una de las artistas más queridas de la ciudad y todo el país, como prueba el hecho de que sus libros hayan estado agotados durante varias semanas en todas las librerías tras su fallecimiento. Sin embargo, Almeida confiesa que simplemente ha accedido a darle el título de hija predilecta para sacar adelante sus presupuestos.

Almeida ha podido sacar los presupuestos adelante gracias a tres ediles escindidos de Más Madrid, que ahora se reconocen en las siglas Recupera Madrid. Para ello, han exigido el nombramiento de Grandes como hija predilecta de la ciudad, pues hasta ahora las instituciones del PP habían ninguneado la muerte de la escritora, dada su ideología de izquierdas. Almeida ha declarado: «Es una ponderación la que he hecho. Ahora, usted me dice, ¿a su juicio lo merece? Yo creo que no, pero para poder sacar adelante los presupuestos, hay que hacer cesiones».

- Publicidad -

Además, Almeida cree que esta petición es una muestra de debilidad de la izquierda: «Sinceramente lo digo, yo no lo hubiera hecho de ser ellos, porque no creo que Almudena Grandes deba ser hija predilecta de un acuerdo presupuestario, pero eso no es una muestra de debilidad nuestra, es una muestra, a mi juicio, de debilidad argumental de quien lo plantea, que para aprobar unos Presupuestos quiere imponer a Almudena Grandes».

Luis García Montero, que era pareja de la escritora, ha acudido a Twitter para calificar las palabras del alcalde como «mezquinas»: «Leo declaraciones mezquinas del alcalde sobre Almudena Grandes. Debería tratarnos con más dignidad a los madrileños. Si se siente traidor ante sus amigos de extrema derecha, allá él. Gracias a Madrid y al Ayuntamiento por nombrar a Almudena Hija Predilecta».

- Publicidad -

Finalmente, incluso Pedro Sánchez, presidentel del gobierno, ha tuiteado sobre el asunto, con una cita de la propia escritora: “Con el tiempo comprendí que la alegría era un arma superior al odio, las sonrisas más útiles, más feroces que los gestos de rabia y desaliento», añadiendo: «Fue un privilegio convivir con ella en un espacio de libertad y fraternidad como es Madrid».

Leo declaraciones mezquinas del alcalde sobre @AlmudenaGrandes. Debería tratarnos con más dignidad a los madrileños. Si se siente traidor ante sus amigos de extrema derecha, allá él. Gracias a Madrid y al Ayuntamiento por nombrar a Almudena Hija Predilecta. — Luis García Montero (@lgm_com) January 3, 2022