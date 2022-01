‘Tears in the Club’ de The Weeknd y FKA twigs: ¿hit o nadería?

La redacción de JENESAISPOP ofrece una opinión a favor y otra en contra de la colaboración entre FKA twigs y The Weeknd, una de las últimas suculentas que nos dejaba el año 2021. No dejes de votar en nuestra encuesta bajo estas líneas.

«A ‘Tears in the Club’ Le ha beneficiado salir después de ‘Measure of a Man‘, que mi compañero Jordi bautizaba (creo que acertadamente) como “la peor canción de FKA twigs», y desde luego no es un ‘sad day’, pero sí está en la liga de ‘holy terrain’, diría que superándola. Uno de los pros es el extraño pero eficaz resultado de la unión entre Arca, El Guincho y Cirkut en la producción, desde la melancólica base que parece ser obra de la venezolana hasta el punto más comercial del estribillo, y con varios detalles más sutiles a lo largo de un tema que viene además acompañado por un videoclip a la altura de las circunstancias.

Aunque en una primera escucha pueda ser más genérica (sobre todo si tenemos en mente canciones de twigs como la antes mencionada), es totalmente un grower, tanto por lo que se pegan el escarabajo y postestribillo, como por la personalidad que derrocha la autora de ‘MAGDALENE‘ en versos como “I wanna get you out of / my hips, my thighs, my hair, my eyes, my late-night cries / I wanna take my clothes off, wanna touch / my hips, my thighs, my hair, not yours, all mine yeah” o el “I don’t wanna believe that I belong to you”, resumiendo la duda entre superación y recaída que planea sobre estos tres minutos. Una pega que se le puede poner es lo poco aprovechado que está The Weeknd, algo que ya pasaba en ‘LA FAMA‘: ¡con el juego que puede dar, y se limita en esos dos featurings a sentarse viéndolas a ellas (literalmente)!». Pablo Tocino.

«‘Tears in the Club’ es una colaboración entre una de las mayores superestrellas del pop mundial -The Weeknd- y una de las más atrevidas del pop más o menos experimental -FKA twigs-. Lo que habría cabido esperar es una de las producciones más avanzadas de él y una de las más comerciales de ella. Lo que nos encontramos, en cambio, es la absoluta nada. Un título de canción bobo y manido a más no poder, un riff de piano más holgazán que el perro de Heidi y un estribillo insultantemente basiquito: «Tears in the club (Tears in the club) / Cause your love’s got me fucked up», repiten ambos una y otra vez, como si acaso alguna de esas palabras significara algo en absoluto.

Uno se alegra de ver a FKA twigs en playlists del calibre de Today’s Top Hits, porque por su talento se lo merece todo. Lo malo es que no se le terminan de dar bien los temas más comerciales. Como sucede al también británico James Blake con su historial de featurings con artistas norteamericanos, no es lo que más reluce en su lista de temas más escuchados. Más bien, todo lo contrario». Sebas E. Alonso.



¿Qué opinas de 'Tears in the Club'? Hit, la he quemado y me la sigo poniendo

No recordaba ya ni que existía...

OK, es un tema que está bien Ver resultados