‘Blue Banisters’ de Lana del Rey, disco del año para los lectores de JNSP

Los lectores de JENESAISPOP habéis elegido ‘Blue Banisters’ de Lana del Rey como el mejor disco del año, dejando ‘Chemtrails Over the Country Club’, el anterior álbum de la artista, publicado unos meses antes, en el número 5. La mayoría de medios se han decantado por “Chemtrails”, incluido el nuestro propio, The Guardian, Les Inrockuptibles, Mojo y Uncut, entre otros, pero hay excepciones: Blue Banisters’ aparece en el puesto 17 de lo mejor del año para el NME, y en el número 3 de la revista Slant, donde “Chemtrails” es número 4.

El segundo disco favorito de nuestros lectores ha sido ‘PUTA’ de Zahara, seguido de manera sorprendente por Wolf Alice con ‘Blue Weekend’. El top 10 se completa con habituales del site y nuestros foros como Billie Eilish, C. Tangana, Low, Soleá Morente, Maria Arnal y, de manera nada sorprendente, ‘Solar Power’ de Lorde, un disco que pese a todo siempre ha tenido sus defensores.

El álbum más reivindicado por los lectores que no ha sido reseñado en nuestras páginas es el de Agnes, que llega hasta el número 12. Yola consigue un nada desdeñable puesto 22. Destaca la escasa aceptación de ‘Sometimes I Might Be an Introvert’ de Little Simz, que llega al top 40 de los lectores por los pelos, aunque al menos aparece.

No es el caso de otras recomendaciones como Nick Cave, Arab Strap o Kiko Veneno, aunque sin duda la ausencia más destacada de todo este top 40, por su componente pop, es el disco de Doja Cat. Nuestros lectores han preferido en su lugar otras apuestas más experimentales de Arca, Spellling o Floating Points, además de la electrónica de Sega Bodega, PinkPantheress o SG Lewis. Gracias a Dardo y Efrenrodher por el recuento y la bonita presentación de los datos en nuestros foros.

1.-Lana del Rey / Blue Banisters

2.-Zahara / PUTA

3.-Wolf Alice / Blue Weekend

4.-Billie Eilish / Happier than Ever

5.-Lana del Rey / Chemtrails Over the Country Club

6.-C. Tangana / El Madrileño

7.-Low / Hey What

8.-Soleá Morente / Aurora y Enrique

9.-Lorde / Solar Power

10.-Maria Arnal i Marcel Bagés / Clamor

11.- CHVRCHES / Screen Violence

12.- Agnes / Magic Still Exists

13.- Halsey / If I Can’t Have Love, I Want Power

14.- Alizzz / Tiene que haber algo más

15.- Garbage / No Gods No Masters

16.- Adele / 30

17.- The War on Drugs / I Don’t Live Here Anymore

18.- Sen Senra / Corazón cromado

19.- Floating Points, Pharoah Sanders, London Symphony Orchestra / Promises

20.- Arca / KICK iii

21.- Spellling / The Turning Wheel

22.- Yola / Stand for Myself

23.- St. Vincent / Daddy’s Home

24.- Japanese Breakfast / Jubilee

25.- Koreless / Agor

26.- Olivia Rodrigo / SOUR

27.- Tinashe / 333

28.- Erika de Casier / Sensational

29.- The Killers / Pressure Machine

30.- PinkPantheress / to hell with it

31.- Black Country, New Road / FOR THE FIRST TIME

31.- Kacey Musgraves / star-crossed

33.- Helado Negro / Far In

34.- Sega Bodega / Romeo

34.- Sparks / Annette

36.- Tulsa / Ese éxtasis

36.- Arlo Parks / Collapsed in Sunbeams

36.- Magdalena Bay / Mercurial World

39.- The Weather Station / Ignorance

39.- Jazmine Sullivan / Heaux Tales

39.- Little Simz / Sometimes I Might Be an Introvert

39.- SG Lewis / times