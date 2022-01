Let’s Eat Grandma nos garantizan un «año nuevo feliz» con un nuevo hit

Entre las novedades que os presentamos el viernes en “Ready for the Weekend”, seguramente te hayas enganchado al nuevo single de las irresistibles Let’s Eat Grandma. Sobre todo desde su segundo álbum ‘I’m All Ears’ son -en sus momentos más comerciales- un «must» para los seguidores de bandas actuales como Chvrches y de los 80 tipo Depeche Mode, y eso es algo que también se ve en este tema en concreto.

El primer sencillo ’Hall of Mirrors’ no faltó entre nuestras mejores canciones de 2021 y el tercero tras la balada titular ‘Two Ribbons’, ‘Happy New Year’, tiene grandes papeletas para aparecer entre las mejores de 2022 a falta de escuchar el resto de temas que estarán en ‘Two Ribbons’, a la venta el 8 de abril. De momento ‘Happy New Year’ es nuestra “Canción del Día”.

‘Happy New Year’ está guiadísima por un riff de sintetizador que ejerce de gancho principal, adhiriéndose al cerebro desde el segundo cero. No es de extrañar que esta pista, totalmente eufórica, que comienza con el estribillo en lugar de con las estrofas, sea la encargada de abrir el disco que nos aguarda.

El tema es una bienvenida al año nuevo, pero sobre todo una exaltación de la amistad cargada de melancolía. La letra apela a los “días que pasábamos en el jardín”, tanto en verano como en invierno “construyendo un iglú”, recordando que hay más amor que el que profesamos por una pareja. “Si hubiéramos estado juntas, ya estaríamos rompiendo”, llegan a bromear.

El grupo formado por Rosa Walton y Jenny Hollingworth complementa este lanzamiento con un divertido videoclip con el deporte en boca de todo el mundo en este momento, el tenis. Sobre todo las vemos hermanadas y deportivas, pero también tienen un momento más malrollero tipo Djokovic en el que se rompe una raqueta.



