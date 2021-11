Let’s Eat Grandma anuncia nuevo disco y sacan single

El dúo Let’s Eat Grandma, formado por Rosa Walton y Jenny Hollingworth, ha anunciado su nuevo disco ‘Two Ribbons’, que verá la luz el próximo 8 de abril. Además, han sacado el single principal homónimo del disco.

En un comunicado, Jenny Hollingworth ha explicado que ‘Two Ribbons’ es una canción que escribe “sobre dos de las personas más cercanas en mi vida” y cómo su relación con ellas “ha permanecido a través del tiempo a pesar de la pérdida y de los cambios”.

También recalca que la canción habla sobre el aislamiento por duelo y la impotencia ante la muerte. Recordemos que el novio de Hollingworth falleció en abril de 2019, lo que provocó la cancelación de la gira americana del grupo aquel año.

Let’s Eat Grandma tiene previsto dar dos conciertos íntimos en Reino Unido y en su ciudad natal, Norwich, en enero de 2022.

Este nuevo disco es el primero desde 2018 cuando publicaron su tercer LP ‘I’m All Ears’. Te dejamos el tracklist de ‘Two Ribbons’ que incluye el single ‘Hall of Mirrors’:

01 Happy New Year

02 Levitation

03 Watching You Go

04 Hall of Mirrors

05 Insect Loop

06 Half Light

07 Sunday

08 In the Cemetery

09 Strange Conversations

10 Two Ribbons