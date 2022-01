Morreo: «El diseño es importantísimo para construir un disco o una marca»

Morreo es el dúo formado por Joseca y Germán, dos chicos andaluces de 25 años que se conocieron por Tinder, y actualmente están asentados en Madrid. El pasado octubre lanzaban su notable LP debut ‘Fiesta Nacional’, en el que incluían pequeños hits como ‘Pesadilla pop’, ‘Soy un rayo’ o ‘Quemados por el sol’ y en el que se evidenciaban sus influencias, que van desde sonidos más modernos como los de Fangoria y MGMT, hasta grupos de los 60s y 70s como Las Grecas, Los Brincos o Los Bravos. Precisamente estas épocas marcan la estética de otra de sus grandes aficiones: el diseño.

Hoy en Meister of the Week, nuestra sección comisariada por Jägermusic, Morreo han elegido hablar sobre su oficio de diseñadores, que les ha llevado a hacer ilustraciones para ciclos y festivales como el Brillante, y para artistas como Sen Senra o Asunción. Puedes consultar su trabajo en este Instagram. Foto: Sharon López.

Habéis elegido el diseño como tema para la entrevista. ¿Se podría decir que es vuestra segunda gran pasión después de la música?

Se podría decir… aunque creemos que ganaría la comida (risas).

¿Cómo nace este interés por el diseño?

Parte de la necesidad de materializar nuestro mundo. Ambos somos algo especiales con nuestras referencias. En una estantería podemos tener decoración de Doraemon, María Jiménez, un cenicero de Naranjito, un cartel de Philips de los 60’s, un botijo y un sinfín de cosas que no tienen sentido entre sí. Al final, creemos que nace de una forma muy espontánea, que nos acompaña a nuestra manera de vivir o ver las cosas.

Al igual que en la música, los años 60s y 70s se reflejan en vuestras ilustraciones. ¿De dónde viene esa indagación por las corrientes estéticas de esos años? ¿Qué es lo que más os llama la atención de aquella época?

Nos parece que son unos años en que la estética tuvo un valor muy fuerte en lo social. Muchas veces a nivel reivindicativo. Como por ejemplo, el famoso Swinging London, es muy interesante la forma en la que de unos patrones o una minifalda naciera una revolución cultural.

Si hubierais nacido en esos años, ¿qué nombre podría haber tenido el grupo?

Hubiéramos dejado el mismo nombre añadiendo «Los». Hace poco diseñamos nuestro merchan donde aparece ‘Los Morreo’. Quizás lo dejemos como nombre del grupo, ¡quién sabe!

¿Qué diseñadores o diseñadoras os han influido más en vuestra carrera?

Ufff… Nos cuesta elegir algunos nombres, ya que tenemos mil. Pero nos quedamos con estos tres: Stefan Sagmeister, Javier Aramburu y Mary Quant.

Tengo entendido que tenéis vuestro propio estudio de diseño musical. ¿A qué se dedica principalmente?

Exactamente, nuestro objetivo principal con Boo Studioo es devolver la importancia de la parte visual de la música. Ya sea una portada, un álbum o un festival.

¿Qué es lo que más os gusta a la hora de crear?

En nuestro caso, investigar al «cliente» que nos ha contactado. Venimos del mundo de la publicidad y ese mundo es bastante «gris», pero la música es muy diferente y te permite explorar y explotar un concepto al límite. También somos mucho del “craft digital”. De hacer o crear algo manual para luego llevarlo a digital y potenciarlo.

¿Cómo compagináis la agenda de Morreo con vuestro oficio de diseñadores?

En realidad compaginamos muchísimas cosas más. El truco para no volverte loco con tanta cantidad de curro es la organización. Nos gusta estructurarnos toda la carga y el tipo de trabajo que tenemos cada semana y nos lo repartimos como buen estudio de diseño que somos.



¿Por qué pensáis que un proyecto como Morreo o cualquier otro debe ir ligado a un diseño musical?

Creemos que es importantísimo para construir un disco, un proyecto o una marca. La música sin diseño no es nada. El panorama musical no para de lanzar estímulos gráficos continuamente y es ahí donde necesitas construir discursos visuales potentes para diferenciarte de otros artistas.

El pasado septiembre actuasteis en la primera edición del Festival Brillante, cuyas gráficas habéis creado. ¿Cómo fue la experiencia de estar por allí viendo vuestro propio trabajo?

¡Fue emocionante! Estamos acostumbrados a ver nuestros diseños por todas las plataformas de distribución musical, en rrss o incluso en cartelería por Gran Vía. Pero el momento de ver a todo un pueblo empapelado y equipado de tus diseños es algo muy fuerte.

Mola ver cómo una identidad forma parte de una experiencia en la que tienes que tener presentes muchos factores: El tiempo, la noche y el día, la visibilidad del público, la legibilidad…

¿Cómo veis a nivel laboral el mundo del diseño?

Sinceramente mucho mejor de como nos lo pintaban en la época que decidimos dedicarnos al mundo visual. Recordamos en la universidad que muchísimos profesores empezaban sus asignaturas diciendo que era todo una pérdida de tiempo, ya que no viviríamos jamás del diseño.

¿Qué tendencias de diseño os interesan actualmente u os parecen más vanguardistas?

Sin duda, el diseño japonés. Es el ejemplo perfecto de la técnica adaptada a los nuevos tiempos. Además, sin perder nunca el origen y la tradición. También estamos muy a tope con el diseño naturalista: el diseño en base a la naturaleza.

¿Qué consejos les daríais a aquellas personas interesadas por esta profesión pero que no se han decantado aún o que están empezando?

Que no tengan miedo a experimentar y a crear su propio mundo. El diseño y el arte no tienen límites. Está muy bien tener una buena base de formación en el campo, pero no es suficiente. Hay que ir mucho más allá…