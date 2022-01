Adiós a la carismática Ronnie Spector de las Ronettes

La familia de Ronnie Spector informa de la muerte de la cantante a causa de un cáncer a los 78 años. «Nuestro querido ángel en la tierra, Ronnie, dejó hoy este mundo tras una breve batalla contra el cáncer. Pudo hacerlo en paz, acompañada por su familia y en brazos de su marido, Jonathan. Ronnie vivió la vida con brillo en los ojos, una actitud orgullosa, un sentido del humor genial y una sonrisa en la cara. Estaba llena de amor y gratitud», han dicho sus allegados, que han indicado que la cantante ha pedido a sus seguidores que en lugar de flores por su deceso, envíen «donativos a las casas de acogida para mujeres de tu ciudad o a la Fundación American Indian College», la cual facilita la educación de los nativos americanos.

Musicalmente, la nota de prensa recuerda «su sonido alegre, su naturaleza juguetona y su presencia mágica, que vivirán en todos los que la conocimos, escuchamos o vimos». Esta misma Navidad hemos visto volver a las listas algunos de los villancicos de las Ronettes, incluso en España, como ha sido el caso de ’Sleigh Ride’, a la postre el mayor hit del trío, que también consiguió por supuesto el éxito con la histórica ‘Be My Baby’, que fue número 2 en Estados Unidos y un éxito recordado durante décadas. Su redoble de batería ha sido tan imitado como icónica es la actuación vocal de la grabación.

Ronnie Spector, cuyo verdadero nombre era Veronica Bennett, fue fundadora del grupo junto a su hermana mayor Estelle Bennett (eran hijas de madre afroamericana y cherokee) y su prima Nedra Talley. Otras chicas cercanas a la banda llegaron a formar parte del proyecto sobre todo antes y después de su mayor momento de fama, anticipándose a las formaciones erráticas de Sugababes y Destiny’s Child, como otros girl-groups de los 60, pero la formación clásica que tanto influyó a gente como Amy Winehouse era la de Ronnie, Estelle y Nedra.

Primero conocidas como The Darling Sisters, en 1963 pasaron a llamarse The Ronettes bajo la producción de Phil Spector. En una época de singles de 7″ -sobre todo en su género musical-, firmaron un único álbum llamado ‘Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica’ cuya cara B se abría con ‘Be My Baby’. El disco ha aparecido en varias listas de lo mejor de todos los tiempos, y el grupo continuó en activo hasta 1967, cuando su popularidad había empezado a decaer, con una breve reunión en 1973, tras el divorcio de Ronnie y Phil y con otra formación siempre liderada por Ronnie. Entre sus otros hitos, la aparición de tres temas suyos en el mítico disco navideño ‘A Christmas Gift for You from Phil Spector’, donde se incluyó ‘Sleigh Ride’. Ronnie Spector también desarrolló una carrera en solitario, publicando 4 álbumes esparcidos entre 1980 y 2016, el último de los cuales recibió el título de ‘English Heart’.

Ronnie Spector nos deja un año después de su ex pareja Phil Spector, que falleció en prisión en 2021 cumpliendo condena por asesinato. Ronnie Spector, que había sufrido su maltrato, nos guió cuando muchos no sabíamos qué sentir ante la muerte de tan genial productor, pero monstruo en vida, recordando que igual que podía ser un demonio en la tierra, en el estudio se transformaba en un “ángel”.