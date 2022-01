Algora y Valdivia, suspendidos en el vídeo de la bellísima ‘Pódium’

‘Pódium‘, uno de los mejores discos de Algora, y uno de los mejores discos nacionales del año pasado, se cerraba con una bellísima pista, que precisamente daba nombre al álbum. Porque en 2021 (o 2022), no todo el mundo se termina los discos como debería para descubrir joyas perdidas, Algora ha publicado un vídeo para el tema bajo la dirección de Dani Eusse.

‘Pódium’ era una composición delicada, a piano, con ciertos arreglos electrónicos emergiendo de vez en cuando, en la que se habla de manera muy poética sobre la derrota que supone nacer LGTB+. Nos contaba Víctor Algora cuando visitaba el podcast de JENESAISPOP: «Es un disco liberador que habla sobre esa violencia que han ejercido sobre mí por ser homosexual, sobre cómo me ha conformado como persona». Preguntado sobre a qué se debía un nombre tan triunfal como ‘Pódium’, respondía: «‘Pódium’ es una paradoja. Habla de la derrota porque la gente LGTB nacemos perdiendo, desde el momento 1 no tenemos las mismas oportunidades que una persona heterosexual que no se plantea ciertas cosas. Es un poco irónico lo de «pódium». Al final es un disco que habla de que sales perdiendo en la vida».

De esa idea vienen frases como «es gélido el metal en el cuello de los triunfadores» y otras tan derrotistas como «desde lo alto veo al fin la ciudad que destruí». La pieza dirigida por Dani Eusse añade más componentes poéticos de gran calado, mostrando a Víctor suspendido en el aire (cuando no es arrastrado por una cuerda) con cuello gorguera, de la misma manera que la canción parece flotar en el tiempo, y su compañera Valdivia danza en torno a los raíles de un tren.

Algora se anota el tanto de haber colaborado con Valdivia antes de que esta tenga disco o EP, deshaciéndose en elogios para ella a través de Instagram: «He tenido el privilegio de contar con una de las voces más bonitas que he escuchado nunca, la de una artista con un talentazo y una magia que hipnotiza».

