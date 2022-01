Aluna y Diplo vuelven a unir fuerzas en el divertido house de ‘Forget About Me’

Aluna Francis publicó un disco en solitario hace un par de años dedicado a los sonidos que más le hicieron amar la pista de baile, como el dancehall o el house de Chicago, y se llamaba ‘Renaissance‘ porque buscaba reivindicar sus raíces. El disco salió a través de Mad Decent, el sello de Diplo, y ahora es el productor quien colabora musicalmente con la británica en un nuevo single.

Aluna y Diplo ya habían colaborado en el éxito de 2015 ‘To Ü’ y este nuevo tema llamado ‘Forget About Me’ tampoco renuncia a la discoteca. Es un elegante corte de house-pop que el público británico podría recibir tan bien como los recientes éxitos de Joel Corry, y que resulta igual de divertido y falto de pretensiones que cualquier single de Mabel o RAYE.

- Publicidad -

El sonido de ‘Forget About Me’ resulta refrescante en la discografía de Aluna, mientras la canción está llena de amor propio. En ella, Aluna interpela a una persona para expresarle que «te olvides de mí» porque «nuestros signos no encajan» y «está escrito en las estrellas» que no pueden estar juntos.

‘Forget About Me’ está acreditada no solo a Aluna sino también a AlunaGeorge, pero George no está presente en los créditos. Sí lo está el productor italiano Kevin Durante y la cantante Kelli-Leigh Henry-Davila, conocida por su trabajo en los éxitos ‘I Got U’ de Duke Dumont y Jax Jones o ‘I Wanna Feel’ de Second City, pese a que de hecho no está oficialmente acreditada en ellos; y por ser corista de Adele.



- Publicidad -