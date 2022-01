The Rasmus buscarán una nueva oportunidad en Eurovisión con ‘Jezebel’

Eurovisión suele ser un escaparate para nuevos artistas locales, pero también es una oportunidad para relanzar el nombre de artistas o grupos veteranos conocidos por muchos. The Rasmus, la banda de rock finlandesa que consiguió que su single ‘In the Shadows’ fuera uno de los mayores éxitos internacionales de 2003 y 2004, buscará una nueva oportunidad en Eurovisión compitiendo en el Uuden Musiikin Kilpailu, el Benidorm Fest finlandés, con un nuevo tema que ya puede escucharse.

‘Jezebel’ es una de las siete canciones que competirán en el certamen, y lógicamente la que más interés mediático despertará por suponer el «comeback» de esta banda que tanto éxito obtuvo no solo en Finlandia sino también en Europa y América Latina. The Rasmus publicaron un disco en 2018, ‘Dark Matters’, pero los días en que los singles de ‘Dead Letters’ (2003), ‘Hide from the Sun’ (2004) y ‘Black Roses’ (2008) sonaban sin parar en Los 40 Principales y en MTV quedan ya muy atrás en el tiempo.

Para ‘Jezebel’, The Rasmus han llamado a Desmond Child, compositor y productor que ha trabajado con Bon Jovi, Kiss o con ellos mismos. El resultado es una canción que lleva totalmente la marca de The Rasmus en lo melódico y en lo instrumental, pues se da cierto aire gótico, pero que de primeras no parece poseer el gancho de sus mejores singles, como ‘In My Life’, ‘Guilty’, ‘F-F-F-Fallin’ o ‘Livin’ in a World Without You’. ‘Jezebel’ es un buen ejercicio nostálgico, ni más ni menos.

La formación liderada por Lauri Ylönen acaba de dar la bienvenida a una nueva integrante, Emppu Shunonen, y precisamente ‘Jezebel’ está dedicada a las mujeres fuertes «que abren su propio camino», inspirada en la figura bíblica que le da nombre. Eso sí, la letra de ‘Jezebel’ está llena en realidad de lugares comunes en el mundo del rock, con referencias a una mujer que es adictiva como la heroína y que sale por la noche a cazar hombres, a los cuales hiere con su «beso final».

Finlandia solo ha ganado Eurovisión una vez, con ‘Hard Rock Hallelujah’ de los monstruos Lordi en el año 2006. Te invitamos a comentar todas las novedades relacionadas con el festival en nuestros foros.