Muere el actor Gaspard Ulliel a los 37 años tras sufrir un accidente de esquí

Gaspard Ulliel ha muerto a los 37 años de edad tras sufrir un accidente de esquí, según ha informado su familia a través de un comunicado de prensa enviado a la agencia AFP por su agente. El actor fue evacuado el martes en helicóptero y con graves lesiones de la estación de esquí La Rosière, en los Alpes franceses. Aunque aún no se han aclarado las causas del accidente, la cadena BFM TV y otros medios locales han confirmado que se produjo al chocar con otro esquiador.

Nacido en 1984, el intérprete recibió el César al mejor actor revelación con 21 años por su interpretación en ‘Largo domingo de noviazgo’, de Jean-Pierre Jeunet, donde trabajó junto a Audrey Tautou y Marion Cotillard. De nuevo en 2017 fue premiado, este vez con el César a mejor actor, por su papel en la película del canadiense Xavier Dolan, ‘Solo el fin del mundo‘.

También participó en películas como ‘Saint Laurent’, uno de los dos biopics sobre el legendario diseñador o ‘Hannibal, el origen del mal’, donde protagonizaba al asesino Hannibal Lecter en sus años de juventud.

El actor francés estaba a punto de estrenar ‘Caballero Luna’, la nueva serie de Marvel. Este martes publicaban el primer tráiler de la serie protagonizada por Oscar Isaac, que Disney+ va a lanzar el 30 de marzo.

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s'aimaient éperdument.

C'est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.

Nous perdons un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU

— Jean Castex (@JeanCASTEX) January 19, 2022