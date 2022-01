Alondra Bentley huye de la sociedad loca y salvaje en ‘Si tuviera’

Alondra Bentley ha regresado después de tres años de parón. En estos momentos en los que prima la inmediatez y el desgaste, la bailable ‘Si tuviera’ se centra en recordar todas aquellas actividades que podríamos hacer si no nos faltara el tiempo. El día tiene 24 horas y en ocasiones necesitamos muchas más para cubrir las necesidades que la vida nos impone, ya sean laborales o personales.

Y es que en medio de la saturación y ajetreo del día a día nos olvidamos de lo que realmente nos llena, como “escribir, hacer cerámica, tocar y dibujar” y cosas tan mundanas como “bajar un rato al bar”. Con este primer single en castellano y adelanto de su nuevo disco, Alondra nos invita a detenernos a pensar “cómo la vida que nos imaginamos queda bastante lejos de la realidad”. Aprovechamos este mes cargado de nuevos propósitos para traer ‘Si tuviera’ como la ‘Canción del Día’ de hoy e intentar proponernos lograr todos esos planes en esta nueva etapa. Precisamente abriendo etapas está Alondra Bentley, quien nos cuenta un poco más de este tema pop-folk y de su próximo álbum.

¿’Si tuviera’ responde a un momento concreto de tu vida en el que dices “no tengo tiempo para nada, necesito parar”? ¿A qué época te recuerda?

Me recuerda al presente. De unos años para acá siento que he perdido el control sobre mi vida. Hay muchísimas cosas que quiero hacer y tengo la sensación que no llego a nada y cuando lo consigo es de forma atropellada. La mayoría de personas con las que hablo se siente igual que yo, es esta sociedad loca. Ya lo decía Damon Albarn en ‘Modern Life is Rubbish’ y eso que era 1993, el mundo se ha vuelto muchísimo más salvaje en los últimos 30 años.

¿Qué es lo que te animó a lanzar la canción en castellano? Es decir, esta canción como primer avance

La canción me salió de una forma muy espontánea y decidí ir al estudio y grabarla. Me gustaba la idea de publicar algo poco meditado, muy sincero y directo. Es una característica que aprecio cada vez más en cualquier expresión artística.

Este es tu primer single desde 2018, ¿es indicativo de lo que nos ofrecerá tu disco de 2022 o hay diversidad?

Hay diversidad, mucha. Todos tenemos gustos, facetas y estados de ánimo muy distintos, me gusta que los discos lo reflejen. Esta canción ya anticipa el cambio de registro y un espíritu más abierto a la hora de escribir.