El ejército de EEUU usa una supuesta cita de Lana del Rey como reclamo para reclutar

En medio de su campaña de reclutamiento, el ejército de Estados Unidos ha compartido en su cuenta oficial de Twitter un anuncio que ha sido objeto de burlas en la red social. En un twit escribían la siguiente cita “Ser valiente significa saber que cuando caes, no caes para siempre- Lana de Rey”, junto a la foto de una mujer soldado arrastrándose en la arena en medio de un simulacro.

La publicación, cuyo objetivo era el de inspirar a soldados actuales y animar a potenciales candidatos a alistarse en las filas del ejército, se convirtió en un twit viral del que muchos se mofaron. Como Lucy Dacus, que respondió con un «Me gustaría agradecer a esta publicación por haberme convencido para hacerme una lobotomía». Otros usuarios escribían twits como «El ejército de EE. UU. recluta a fans de Lana porque saben que están deprimidos y no tienen nada que perder», «cuando caes en combate es como para siempre» o «Esto sería lo más divertido que he visto en toda mi vida si no fuera por la distopía en la que vivo».

Algunos restaron credibilidad al ejército por usar una cita que la cantante no ha dicho jamás, como esta cuenta fan que escribía: “Lana Del Rey no solo nunca dijo estas palabras, sino que también se negó a promover el reclutamiento militar y canceló un vídeo musical de alto presupuesto que se suponía que patrocinaríais. Alejaos de ella”.

Esto lo corroboró el director Dylan Park, quien explicó que hace años iba a dirigir un vídeo de Lana del Rey inspirado en las Fuerzas Armadas. Contó que el ejército de EEUU se involucró en la producción y hasta le prestó equipo. Aseguró que todo iba de acuerdo a lo planeado hasta que el ejército intentó usar el video para sus propios fines y “LDR dijo “que les jodan”.

Hasta el momento, ni el ejército estadounidense ni Lana del Rey han dado declaraciones al respecto.

Lol years ago I was going to direct a LDR music video. The theme was WWII to present-day military Americana. Like some Marilyn Monroe USO shit. The Army was going to finance it. Tanks, helicopters, the works. But Army wanted to use the video for recruiting and LDR said fuck that. https://t.co/t61nPHY5CR

— Dylan Park (@dyllyp) January 23, 2022