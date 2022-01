Tove Lo publicará en 2022 su nuevo álbum, que contendrá canciones «felices» inspiradas en su vida matrimonial, según la artista. A espera de conocer noticias concretas sobre el sucesor de ‘Sunshine Kitty‘ hoy llega a las plataformas un single nuevo de Tove Lo que formará parte de la banda sonora de ‘Euphoria’, una de las series del momento.

No es ninguna casualidad que Tove Lo haya sido una de las artistas elegidas para participar en la banda sonora de ‘Euphoria’, pues sus letras están repletas de referencias al sexo esporádico, a las drogas y al desamor salpicado de alcohol e infidelidades. Con solo leer los títulos de ‘Cool Girl’, ‘disco tits‘, ‘Are you gonna tell her?’, ‘Stay High (Habits)’, ‘True Disaster’, ‘Equally Lost’ o ‘WTF Love Is’ vienen a la mente numerosas escenas de la serie.

‘How Long’ precisamente habla de una infidelidad, y lo hace en el lenguaje de la música disco y el synth-pop, resultando otra de esas canciones hechas para «llorar bailando» que tanto se estilan en la actualidad. Tove se encuentra atormentada por el descubrimiento y se pregunta «¿cuánto tiempo llevas amando a otra persona mientras yo he estado soñando con nosotros juntos?» y reflexiona que «no hay nada que te prepare para un rechazo brutal y abrasador». Eso sí, canta que «parte de mí ya lo sabía».

Casi igual de atormentada es la melodía de ‘How Long’, 100% clásica en el sentido «disco» del término, y la producción de A Strut y TimFromTheHouse nos lleva a los tiempos de ‘blue lips‘, un álbum lleno de sintetizadores y ritmos oscuros, tan aptos para los que no contaban las letras de aquel largo y lo que nos cuenta esta entre referencias a «promesas de amor» y «mentiras».

‘How Long’ llega unos días después de que Lana Del Rey haya publicado su propia canción para la banda sonora de ‘Euphoria’. ‘Watercolor Eyes‘ era otra de sus hermosas y poéticas baladas.