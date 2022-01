Rocío Saiz: «Al final somos las «mamarrachas» las que destruimos los techos de cristal»

Separados Monterrosa, su cantante Rocío Saiz, también conocida por su liderazgo en Las Chillers, ha publicado un disco llamado ‘Amor amargo‘. Allí estaba el single ‘Autocensura’, pero también un tema de la escuela de Manuel Alejandro producido en clave synth-pop que puede terminar siendo el gran caballo ganador de sus directos. Hoy lo hacemos «Canción del Día» aprovechando el anuncio del fichaje de la cantante por el roster de Jägermusic.

trashi, Samuraï, Alavedra, shego, Mainline Magic Orchestra, La Élite, Carrera, Ghouljaboy y YOUCANTHIDE, además de Rocío Saiz, son los artistas por los que apuesta en 2022 la marca musical de Jägermeister en su apoyo a los artistas noveles que están dando sus primeros pasos. Saiz nos responde unas preguntas sobre ‘Cortisol en sangre’, un tema que habla de la dependencia de la aprobación de los demás, de lo que nos afecta el qué dirán y de la ansiedad.

- Publicidad -

¿Qué significa ‘Cortisol en sangre’ para ti? ¿Cómo surgió esta canción en concreto dentro del contexto de ‘Amor amargo’?

‘Cortisol en sangre’ es una definición médica para cuando tus niveles de estrés están por las nubes. Esto surgió porque hubo una época que no paraba de ir al fisio y lo que me dijo fue “tienes el cortisol por las nubes”. Evidentemente estos parámetros siempre vienen de las relaciones tóxicas, de los tira y afloja, y de la ansiedad. Tenía muy claro que este tema tenía que cerrar el disco porque termina diciendo: “sientes la tranquilidad, vuelve la estabilidad”.

No te das cuenta de lo mucho que necesitas la paz mental hasta que la tienes.

El tema habla de querer «causar un impacto en los demás», ¿el tema de la aprobación es uno de los primordiales? ¿Por qué te interesa este tema particularmente?

Porque parece que si no hablan de ti no existes. Esta frase en concreto viene precedida de un momento en el que una persona me dijo “me han dicho que eres una mamarracha y que qué hago contigo” como si ser así no encajase en un mundo cool o intelectual. Yo he tenido que lidiar mucho con el juicio que han hecho sobre mí y sobre la música que hago porque si no haces un tipo de cultura o arte concreto no entras dentro de los parámetros del ser “guay” o reconocido.

Pero al final las mamarrachas somos las que destruimos esos techos de cristal y esas barreras que aprovechan los demás para escalar una vez están hundidas.

- Publicidad -

Siempre recojo la frase de mi amiga, Brigitte Vasallo, «que lo petardo no nos quite lo político”.

Es mentira que no nos influya lo que piensan los demás de nosotros, cada vez mas activistas están dejando la lucha por agotamiento, están exhaustxs y eso nos va a pasar factura. Somos un país de juicio, de falsa moral y falsa modernidad. Como decía Lorca, “cierra la puerta por dentro”. Hacemos como si no pasara nada cuando hay un elefante en la habitación y la realidad es que lo que más importa es la autenticidad y la honestidad, ser una persona incómoda no es nada fácil y es muy costoso caerse y volver a levantarte después de cada golpe. Pero aquí estamos.

La canción tiene ese tipo de melodías «drama queen» y a la vez supervivencia «I will survive» onda Raphael/Fangoria. ¿Te parece que va por ahí? ¿A qué crees que se debe que nos suene a eso?

Si te digo la verdad, yo nunca he escuchado mucho ninguno de los dos. He escuchado mucho Carlos Berlanga, Astrud, Chico y Chica e incluso El Canto del Loco (que vergüenza). Pero si escucho las canciones y me acerco más en lo musical a ‘Fiesta en el Infierno’ o ‘Gritando Amor’. En mi casa se escuchaba mucho Rocío Jurado y María Dolores Pradera o Abba, y lo que siempre intento es buscar una mezcla parecida pero que lo primordial sean los puentes y los estribillos. Para mí es súper importante que en el directo la gente pueda saltar como loca, pero sí te diré que lo siguiente que viene no va mucho por ahí. En realidad todo lo que compongo va más por ‘El descanso del soldado’, pero luego llegamos al estudio y lo que puede ser algo más tranquilo o “emocional” se convierte en un himno de discoteca y puño en alto. Las situaciones traumáticas me resulta más fácil bailarlas que llorarlas.

«Las situaciones traumáticas me resulta más fácil bailarlas que llorarlas»

¿Alguna anécdota o inspiración sobre el tipo de producción del tema o siempre fue así?

Pues «Cortisol» ha dado muchas pero que muchas vueltas. Esto fue una nota de voz que yo grabé en un semáforo. Compongo sobre todo las canciones cuando voy con la moto, es mi momento mas tranquilo y en el que no estoy pendiente del móvil, y se la envié a mi amigo Fernando Sanromán. Empezó a coger una forma parecida a una orquesta y tenía rollo pero yo sentí que tenía que darle más electrónica. Pasó también por djhater y terminó en Pau, que fue donde teníamos claro que había que poner sirenas y toda la artillería pesada. Yo desde el primer minuto supe que tenía que llamarse ‘Cortisol en sangre’, la verdad no sé por qué.

Y como anécdota contaré que me llamó Eurovisión como candidata con «Cortisol» al Benidorm Fest pero al final seleccionaron las que ahora lo están dando todo. ¡Otro año será!