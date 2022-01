Rihanna revela su embarazo

Rihanna ha revelado su embarazo. Lo ha hecho no en Instagram sino a pie de calle, en Nueva York, donde ha aparecido en una serie de fotos caminando junto a su pareja y el que será padre de su hijo, el rapero A$AP Rocky. En concreto las imágenes se han capturado en Harlem, de donde el rapero es oriundo.

La revista People recoge las mencionadas fotos, que solo pueden estar preparadas para la ocasión, pues en ella Rihanna aparece maquillada y vestida con un enorme abrigo rosa que se abre estratégicamente en la zona del estómago, revelando el obvio embarazo.

Rihanna, cantante y magnate de la cosmética y la lencería, no se sabe muy bien si en este orden, ha sido noticia recientemente por ser coronada «heroína nacional de Barbados», su país natal, tras proclamarse este República. En el evento, Rihanna ofreció un discurso en el que apoyó el cambio de gobierno del país y condenó su pasado esclavista.

En cuanto a su trabajo musical, Rihanna sigue preparando nuevo álbum cuando acaban de cumplirse seis años desde el lanzamiento de ‘Anti‘, uno de los discos clave del siglo XXI. Se espera que el álbum se centre en la música reggae y Rihanna ha declarado que «será muy diferente», pero las noticias acerca de este disco siguen siendo escasas.

¿Será 2022 el año en que Rihanna se convierta en madre y ADEMÁS saque disco o mejor nos ocupamos de los que sabemos que sí van a salir?

