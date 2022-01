40 discos muy esperados que saldrán en 2022 y que sí están confirmados

¿2022 será el año en que salgan los discos de Rihanna, Beyoncé o Kendrick Lamar? ¿Y el maldito disco -o disco maldito- de Sky Ferreira? ¿Se dignará Cardi B de una vez a publicar su álbum número 2? ¿Qué hay de Frank Ocean? ¿Y de Sinéad O’Connor? Mientras esperas -probablemente en vano- la respuesta a estas preguntas, detallamos 40 discos que SÍ saldrán en 2022 y que SÍ están confirmados. Spoiler: no está FKA twigs, aunque se rumorea que saca mixtape el 14 de enero.

The Weeknd

El disco de The Weeknd será el primer macrolanzamiento internacional de 2022. ‘DAWN fm’ sale este mismo viernes 7 de enero con colaboraciones de Jim Carrey y Quincy Jones, entre otros, y una portada en la que Abel Tesfaye aparece envejecido unas cuantas décadas.



Rosalía

El lanzamiento español más esperado de 2022 sin duda es el de Rosalía. ‘MOTOMAMI’ ya cuenta con un single que ha sido un enorme éxito, ‘LA FAMA’ con The Weeknd, y será un álbum «vanguardista» y «experimental» según Rolling Stone que coqueteará con multitud de géneros de la música latina, entre otros.



Arctic Monkeys

El grupo de Alex Turner ha estado enfrascado en los últimos meses grabando su nuevo álbum, y parte de la grabación ha tenido lugar en un antiguo monasterio. El festival malagueño Cala Mijas acogerá la única fecha española de Arctic Monkeys del año.



Stromae

9 años se ha hecho esperar el nuevo álbum de Stromae, que llevará por título ‘Multitude’ y saldrá el 4 de marzo con ‘Santé’ entre las pistas incluidas. El belga lo presentará en Bilbao BBK Live, festival del que JENESAISPOP es medio colaborador.



Amaia

El disco de Amaia sigue sin título y sin fecha de lanzamiento confirmados, pero Alizzz ha declarado que lo ha producido entero junto a ella, y la reciente salida de los singles ‘Yo invito’, ‘Quiero pero no’ y ‘Yamaguchi‘ apunta a que su lanzamiento no puede estar muy lejos.



Beach House

La llama de Beach House sigue sin agotarse y su siguiente álbum ya ha producido una de las mejores canciones de 2021 (y otra más). ‘Once Twice Melody’ está saliendo por fascículos, el siguiente ve la luz el 9 de enero y el 18 de febrero se podrá escuchar al completo el álbum, que es doble.



Charli XCX

El 18 de marzo sale el cuarto álbum de estudio de Charli XCX, séptimo si contamos las mixtapes. El concepto de ‘CRASH‘ se inspira en la película de David Cronenberg, mientras el álbum no huirá del pop mainstream pero parece que sí de la PC Music, como demuestran los singles ‘Good Ones’ y ‘New Shapes’.



Big Thief

Otro de los primeros discos que verán la luz en 2022 es el de Big Thief. ‘Dragon New Warm Mountain I Believe In You’ sale el 11 de febrero y parece que el grupo más querido del folk actual se prepara para lanzar otro álbum que hará boca agua a la crítica.



Liam Gallagher

El ex integrante de Oasis ha sido probablemente el artista que más prematuramente ha confirmado disco de cara a 2022. El pasado 1 de octubre, Liam anunciaba la llegada de ‘C’MON YOU KNOW’ a 9 meses vista, en concreto, el día 27 de mayo.



Animal Collective

Exactamente dentro de un mes, el 4 de febrero, sale al mercado el nuevo álbum de Animal Collective. ‘Time Skiffs’ ha venido presentado por dos simpáticos singles llamados ‘Prester John’ y ‘Walker’ que prometen una vuelta a los sonidos psicodélicos orgánicos de sus mejores trabajos.



Christina Aguilera

Como Beach House, Christina Aguilera irá publicando su nuevo disco a lo largo del año a través de varios epés hasta llegar al último lanzamiento, que constituirá su nuevo álbum largo. Eso sí, de momento lo único que se conoce es la existencia de un primer EP llamado ‘La fuerza’, además de los singles ‘Pa Mis Muchachas’ y ‘Somos nada’.



Metronomy

Uno de los grupos de pop alternativo favoritos de todo el mundo, Metronomy vuelve este año con un nuevo trabajo llamado ‘Small World’ que llegará el 18 de febrero. El primer single ‘It’s Good to Be Back’ pasaba por nuestra sección «Canción Del Día» pues era de lo más pegadizo.



AURORA

La cantante noruega tiene listo un disco que verá la luz muy pronto, el 21 de enero. Se llama ‘The Gods We Can Touch’ y el pizpireto primer single ‘Cure for Me’ habla sobre las terapias de conversión. La artista ha triunfado últimamente con el viral tardío de ‘Runaway’.



Wet Leg

Uno de los grupos con más posibilidades en la BBC Sound of 2022, Wet Leg le dan lo mismo al sonido de las Ronettes y Ty Segall que al de White Stripes, Le Tigre o Yeah Yeah Yeahs. El álbum sale el 8 de febrero con singles tan certeros como ‘Chaise Longue’.



Antònia Font

Otro larga duración que se ha hecho esperar una eternidad, en su caso 9 años, el nuevo álbum de los mallorquines Antònia Font verá la luz en primavera, a tiempo para que el grupo lo presente en el Primavera Sound y en otras fechas ya confirmadas.



Father John Misty

¿Recordáis cuando Beach House «anunciaron» la llegada de ‘Thank Your Lucky Stars’ gravando el título de este disco en el vinilo del anterior? Father John Misty ha tenido una idea mejor y ha anunciado el lanzamiento de ‘Chloe And The Next 20th Century’ a través de un spoken word dejado en un disco de vinilo enviado a sus fans. Sale el 8 de abril.



Miss Caffeina

2022 es el año del tigre y ‘El año del tigre’ es el título del nuevo álbum de Miss Caffeina, cuyo lanzamiento está programado para el 4 de febrero. Entre los singles que ya se conocen se encuentra ‘Punto muerto’ con Ana Torroja.



Mitski

Autora de una de las 15 mejores canciones de 2021 para JENESAISPOP (‘The Only Heartbreker’ ocupa el puesto 13 de nuestra lista), Mitski también publicará álbum el 4 de febrero. ‘Laurel Hell’ será el sucesor del aclamado ‘Be the Cowboy’.



Ariel Pink

El apoyo de Ariel Pink a Donald Trump ha perjudicado para siempre su imagen y su carrera, pero el idiosincrático cantautor no se rinde y este año presenta nuevo proyecto con nombrecito, Ariel Pink’s Dark Side. Su debut ‘The Key of Joy is Disobedience’ sale el 31 de enero.



Let’s Eat Grandma

La asociación de Let’s Eat Grandma con SOPHIE fue una de las mejores cosas que le pudo pasar al pop de 2018 como demostró la calidad de ‘I’m All Ears‘. El nuevo álbum del dúo, ‘Two Ribbons’, que sale el 8 de abril, tirará por el camino de la balada a piano… pero también por el del synth-pop.



Bloc Party

En los últimos tiempos, Kele Okereke se ha entretenido sacando discos de lo más dispares en los que ha experimentado con la electrónica y con el folk a partes iguales, pero Bloc Party siguen en activo y su nuevo álbum ‘Alpha Games’ sale el 29 de abril.



Natalia Lacunza

Se desconocen detalles concretos acerca del nuevo álbum de Natalia Lacunza, pero la pamplonesa ha confirmado que estará producido por Pau Riutort -integrante de Extraperlo, Beach Beach o Capitán- y su lanzamiento debe estar cerca si ya se han dado a conocer los singles ‘Cuestión de suerte’ y ‘Todo lamento‘.



Placebo

‘Never Let Me Go’ es el título del nuevo álbum de Placebo, que llegará a las tiendas y plataformas el 25 de marzo. Uno de los grupos de rock más queridos de los noventa y los dosmiles se subirá al escenario de Bilbao BBK Live para presentar este álbum y otros de sus éxitos.



Spoon

A espera de los discos que saldrán en 2022 pero aún ha de ser anunciados, varios de ellos están programados para el mes de febrero. Vuelve a ser el caso de Spoon. Uno de los mejores grupos de rock de la actualidad lanzará ‘Lucifer on the Sofa’ el 11 de febrero.



Aaliyah

2022 será también el año de Aaliyah, reciente protagonista de «Disco de la Semana», y su primer disco de material inédito póstumo llegará este mismo mes, tal y como ha confirmado su sello. ‘Unstoppable’ contará con colaboraciones de The Weeknd en el single ‘Poison’ y otras de Drake o Snoop Dogg, entre otras.



Jack White

El ex integrante de los White Stripes tenía tanta música guardada en la recámara -cosas de la pandemia, suponemos- que este año lanzará hasta dos álbumes de estudio individuales: ‘Fear of the Dawn’ sale el 8 de abril y ‘Entering Heaven Alive’ el 22 de julio.



Years & Years

El tercer disco de Years & Years, ‘Night Call‘, saldrá el 21 de enero (no el 7 como estaba confirmado al principio) y será el primero que Olly Alexander publica ya como miembro único de la banda. El actor de ‘It’s a Sin‘ ha sorprendido con singles como ‘Crave’, de sonido entre Hot Chip y Britney.



Alt-J

Uno de los grupos alternativos que más polémica suscita, Alt-J lanzará su nuevo trabajo el 11 de febrero bajo el título de ‘The Dream’. El disco cruzará «historias de crímenes reales de Hollywood o el Chateau Marmont» con otras personales de la banda y el primer single lleva el sonido marca de la casa.



Spiritualized

El nuevo álbum de Spiritualized se ha grabado en once estudios diferentes nada menos. ‘Everything Was Beautiful’ sale el 25 de febrero apoyado por un single bastante espectacular, de corte progresivo, llamado ‘Always Together with You’. Sí, Jason Pierce sigue en el espacio.



Nilüfer Yanya

Una de las cantantes-guitarristas más interesantes de la actualidad, Nilüfer Yanya prepara el lanzamiento de su segundo álbum ‘Painless’ para el 4 de marzo. Hay ganas de escucharlo pues ‘Miss Universe’ no decepcionó. El primer single ‘stabilise’ apunta alto.



Tears for Fears

Otro «comeback» importante que verá 2022 es el de Tears for Fears. Los autores de ‘Sowing the Seeds of Love‘ regresarán 17 años después de su último álbum con ‘The Tipping Point’, un nuevo trabajo que llegará a las tiendas el 25 de febrero.



Grimes

Tampoco se dispone de fecha de lanzamiento confirmada para el nuevo álbum de Grimes, que será una «ópera espacial». Sí se sabe que se titula ‘BOOK 1’ pero este título parece apuntar a un álbum que contará con varias partes, tipo saga. ‘Player of Games’, el primer single, es 100% eurotrance.



Band of Horses

Otro single que tampoco huye del pop es el que adelanta el nuevo trabajo de Band of Horses, que se lanzará el 21 de enero y supondrá «un regreso al sonido de sus primeros trabajos». ‘Crutch’ juega con el doble sentido de esta palabra que significa «muleta» pero que, por sonoridad, también suena a «crush» o «enamoramiento».



Avril Lavigne

Una de las artistas de pop más influyentes de los últimos años aunque no te lo creas, Avril Lavigne volverá en 2022 con un trabajo titulado ‘BITE ME’, como el primer single, que editará a través del sello de Travis Barker de Blink-182.



Biosphere

Puede que la música ambient de Biosphere ya no genere el interés que en 1997 generó su espectacular tercer álbum ‘Substrata‘, pero su nuevo trabajo también es muy esperado. ‘Shortwave Memories’ se inspira en el «post-punk electrónico de los 70 y de los 80» y se avanza con la pista titular. Disponible el 21 de enero.



Alice Glass

Todo el drama de Crystal Castles queda ya muy atrás y Alice Glass, la que fuera su vocalista original, tiene preparado el lanzamiento de su debut en solitario, que ha ido avanzando con singles tan atractivos como ‘BABY TEETH’. ‘Prey//IV’ estará disponible a partir del 28 de enero.



Charlie Puth

El Brian Wilson del pop actual, o el Max Martin millennial, Charlie Puth ha confirmado que su tercer disco sale en 2022, por lo que tendremos que creerle aunque lo llevamos esperando bastante tiempo: ‘Girlfriend’ salió en julio… de 2020. El primer single se titularía ‘Light Switch’.



Utada Hikaru

La superestrella del pop japonés Utada Hikaru también vuelve este mes de enero con un nuevo trabajo titulado ‘Bad Modes’ que contendrá un total de 8 idiomas diferentes. ‘One Last Kiss’, el tema principal de la película ‘Evangelion’, formará parte del álbum, que sale el día 21.



MØ

‘MOTOMAMI’ no será el único álbum de temática motera que saldrá en 2022. La danesa MØ lleva un tiempo adelantando su nuevo disco y recientemente ha confirmado que se titula ‘Motordrome’ y que será lanzado el 28 de enero. Y no temáis: el estupendo single ‘Live to Survive‘ está incluido en la secuencia.



Soft Cell

Los intérpretes de la versión más famosa de ‘Tainted Love’, que era una canción de Gloria Jones, superan a Tears for Fears y sacarán disco 20 años después del último, que se dice pronto. ‘Bruises On My Illusions’ traerá un estilo “barroco con un sonido de corte más gótico” y se podrá escuchar a partir del 25 de febrero.