Natalia Lacunza suma y sigue con el indie pop de ‘Todo lamento’

Natalia Lacunza continúa avanzando el disco que publica el año que viene y que editará Sonido Muchacho en asociación con Universal.

La artista de Pamplona sigue sin compartir los detalles de su debut largo oficial (antes llegaron los epés ‘Otras alas’ y ‘ep2’, los cuales suman 14 pistas en total) pero sí ha confirmado que Pau Riutort -integrante de Extraperlo, Beach Beach o Capitán– ha producido todo el álbum, lo cual descartaría ‘Nuestro nombre’ de su secuencia, pues estaba producida por Anxo Ferreira de Novedades Carminha.

Tanto ‘Nuestro nombre’ como ‘Cuestión de suerte‘ presentaban un sonido 100% ochentero aunque desde diferentes perspectivas, entre el synth-wave, el synth-pop y el electro-pop, y ‘Todo lamento’ se mantiene en la misma década para entregarse a un estilo esta vez más indie-pop y bedroom-pop en el que las guitarras gozan de mayor protagonismo que los teclados. Todo al servicio de otro estribillo excelente y sutil que pide ser escuchado en bucle.

En ‘Todo lamento’, hoy la Canción Del Día, Lacunza sale airosa de una ruptura. Al principio se muestra confundida, vaga por una ciudad que no es la suya, evita visitar ciertos lugares e intenta «rebobinar lo que ha pasado pa’ olvidar», pero a continuación canta que «ya casi no me dan ganas de llorar por ti» y en el estribillo se encuentra con las fuerzas suficientes para clamar que «te cargaste todo lo que di» y despedirse de la persona a la que le dirige la canción con un simple «ya te puedes ir».

El nuevo lanzamiento de Natalia Lacunza llega además con un videoclip que es un auténtico caramelo pop. La artista se muestra «camaleónica» en un vídeo repleto de posibles referencias estéticas a Sara Montiel, el voguing, el neorrealismo italiano, el cine de Bertolucci (‘Soñadores’) o el cine quinqui.