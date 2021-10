Tears for Fears comparten el primer single de su nuevo disco, el primero en 17 años

Tears for Fears, banda autora de varios clásicos pop de los años 80, como ‘Everybody Wants to Rule the World’, ‘Shout’, ‘Mad World’, ‘Woman in Chains’ o el gran ‘Sowing in the Seeds of Love‘ que recordamos hace unos años, ha anunciado nuevo disco. ‘The Tipping Point’ verá la luz el 25 de febrero a través de Concord y es el primer trabajo discográfico del dúo en 17 años. ‘Everybody Loves a Happy Ending’ salió en 2004.

En nota de prensa, el grupo explica por qué ha decidido publicar un nuevo álbum ahora. “Para que todo fuera perfecto para este disco, antes todo tuvo que ir mal, llevó años, pero algo sucede cuando nos juntamos», cuenta Roland Orzabal. «Tenemos un equilibrio, un toma y daca – y funciona bien”. Curt Smith añade: “Si el equilibrio no funciona en un álbum de Tears For Fears, es imposible que el álbum funcione. Para simplificar, un disco de Tears For Fears y lo que la gente conoce como el sonido Tears For Fears, son las cosas en las que estamos los dos de acuerdo».

- Publicidad -

‘The Tipping Point’ es también el título del primer single del disco, que «captura el dolor de ver a alguien que quieres perder una larga batalla a la enfermedad». Musicalmente, el tema se ajusta a un estilo de pop-rock épico y emotivo marca de la casa.

1 No Small Thing

2 The Tipping Point

3 Long, Long, Long Time

4 Break the Man

5 My Demons

6 Rivers of Mercy

7 Please Be Happy

8 Master Plan

9 End of Night

10 Stay

11 Let It All Evolve [deluxe edition]

12 Secret Location [deluxe edition]

13 Shame (Cry Heaven) [deluxe edition]