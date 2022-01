The Weeknd reúne a Jim Carrey, Quincy Jones, Oneohtrix… en el disco que saca este viernes

The Weeknd ha anunciado que su nuevo disco sale este viernes 7 de enero. ‘DAWN fm’ será de este modo el primer macrolanzamiento internacional de 2022, y contará con la participación de varios artistas invitados, entre ellos el actor Jim Carrey. También están confirmados Tyler, the Creator, Lil Wayne, el productor Quincy Jones (‘Thriller’) y Oneohtrix Point Never.

El título de ‘DAWN fm’ da a entender que el nuevo disco de The Weeknd representará una transmisión de radio, por lo que la colaboración de Oneohtrix Point Never es especialmente significativa, pues ese era el concepto de su último trabajo, ‘Magic Oneohtrix Point Never‘. De hecho, en un post de Instagram, Abel Tesfaye parece confirmar -aunque esta misma noticia ya lo da entender- que ‘DAWN fm’ verá la luz al completo sin que le apoye ningún single de presentación.

Se desconoce el tracklist de ‘DAWN fm’ pero se supone que el single ‘Take My Breath‘ formará parte de él. Sin haber repetido el éxito de los singles de ‘After Hours‘, lo cual era difícil cuando ‘Blinding Lights’ continúa en el top 50 global de Spotify, ‘Take My Breath’ ha sido otro éxito para The Weeknd que se acerca a los 300 millones de reproducciones en la plataforma sueca.

Curiosamente, en los últimos tiempos The Weeknd se ha distraído apareciendo en un sinfín de singles como artista invitado. «ft. The Weeknd» ha sido una de las frases más recurrentes en el mundo del pop tras haber colaborado este en los nuevos singles de Rosalía, Post Malone, Swedish House Mafia o FKA twigs, y aún queda el de Grimes por salir.