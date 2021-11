The Weeknd y Post Malone, otra colaboración titánica que deja con ganas de más

En la industria de la música es difícil estar más arriba de lo que lo están The Weeknd y Post Malone. Ellos son dos de los reyes del pop actuales por sus ventas, monstruosos streamings e influencia, y quizá era cuestión de tiempo que terminasen colaborando. ‘One Right Now’, su single conjunto, es uno de los nuevos temas que puedes escuchar en la playlist de novedades.

En ‘One Right Now’, The Weeknd y Post Malone se unen en el despecho hacia una mujer a la que han dado todo (incluida una «cara nueva») pero que se ha terminado acostando con otros. Y no se cortan un pelo a la hora de humillarla. En un punto la violencia se apodera de los dos («me dices que me quieres pero me da igual haberme roto la mano en la misma pared en la que me has dicho que él te ha follado»); en otra de las frases contenidas en la canción, le recriminan que crea que «es muy fácil jugar con mis sentimientos», y en otra, The Weeknd en concreto le comunica que «eres una mancha en mi legado» y que «no podemos ser amigos ni familia» porque «probablemente te has follado a todos mis enemigos».

Toda la mala baba contenida en la letra de ‘One Right Now’ no es suficiente para despertar el interés por la canción, que poco destacable ofrece en lo musical. Estamos ante otra producción de synth-pop ochentera propia de la última etapa de The Weeknd, pero sin la potencia melódica de todos sus últimos singles. Más bien suena a descarte de ‘After Hours‘ al que Post Malone se ha sumado por sumar más streamings a su cuenta de Spotify. ¿Será un éxito? Probablemente, pero Austin Post se ha subido al carro de canciones pop muchísimo mejores que esta (ahí está ‘Circles’), y ‘One Right Now’ es una migaja de pan en comparación con los espectaculares sencillos extraídos de ‘After Hours’. Otra colaboración titánica que deja con ganas de más.

