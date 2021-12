FKA twigs ha estrenado su nuevo single con The Weeknd ‘Tears in the Club’. El tema reúne en la producción a Cirkut (Kesha), Arca y El Guincho, de modo que presumiblemente es un adelanto del disco que la británica y el productor canario crearon durante el confinamiento. ‘Don’t Judge Me‘ y la extraña ‘Sum But You‘ también eran co-producciones de El Guincho. Te invitamos a comentar el tema en nuestros foros.

‘Tears in the Club’ es otro single comercialote de FKA twigs que queda mucho más cerca de ‘holy terrain’ con Future que de las otras maravillas incluidas en ‘MAGDALENE’. El tema equilibra el sonido «radio-friendly» de su base hip-hop y de su repetitivo estribillo con la estética sonora de FKA twigs, presente en la presencia de un piano distorsionado, en el autotune de su voz o por supuesto en una melodía vocal e interpretación que llevan totalmente su firma.

- Publicidad -

En ‘Tears in the Club’ FKA twigs intenta liberarse de una relación tóxica. Canta que «te quiero sacar de mis caderas, de mis muslos, de mi pelo, de mis ojos, de mi ropa y de mis llantos nocturnos» y que «no quiero creer que te pertenezco», y The Weeknd resiste esa presión a su manera («te tengo llorando en la discoteca, estás resistiendo el amor, no puedes escapar de mí».

El vídeo de ‘Tears in the Club’ presenta una estética industrial y semi distópica. Vemos a FKA twigs cantar encima de una camilla de hospital o nadando en el interior de un tanque de agua, ante la vista de Abel Tesfaye, y también ejecutando una coreografía en un estudio.

- Publicidad -

Se desconocen más detalles acerca del nuevo álbum de FKA twigs, pero la artista ha afirmado en Instagram que va a por todas en esta nueva era: «Voy totalmente en serio, no estoy jugando, vais a recibir lo que habéis estado esperando de mí. Este juego tiene niveles y yo estoy elevando el nivel a mi mejor versión».