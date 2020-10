FKA twigs ha hecho un disco con El Guincho durante la cuarentena

FKA twigs ha informado durante una entrevista por videollamada que ha compuesto un disco entero en cuarentena y que su productor principal es El Guincho, conocido por todos por ser productor de ‘El mal querer‘ y otras canciones de Rosalía, desde ‘Aute Cuture’ hasta ‘Dolerme’. Apenas hace un par de meses, la autora de ‘MAGDALENE‘ aparecía como artista invitada en el extraño single ‘Sum Bout You’ del rapero 654AR, en el que Pablo Díaz-Reixa es listado como co-productor.

Sin entrar en demasiados detalles, FKA twigs ha dicho: «He terminado haciendo un disco entero en cuarentena. Un día decidí que iba a hacerlo y lo hice. He trabajado principalmente con un talentoso artista y productor llamado El Guincho, y en general he trabajado con personas a las que no he visto en mi vida, todo a través de FaceTime. Durante el día escribía melodías con Pablo y por la noche llamaba a mis amigos músicos que viven en Estados Unidos, me sentaba a beberme una copa de vino y escribíamos letras y hablábamos sobre de qué iba cierta canción, así que he podido trabajar durante el día y también durante la noche, todo a través del teléfono».

Confluyen así en lo profesional la autora del mejor disco de 2019 y el productor principal del mejor disco de 2018, de lo que suponemos que solo puede haber salido algo bueno. ¿Más coincidencias? Arca aparecía en los créditos de ‘MAGDALENE’ (en concreto en el single ‘holy terrain’ con Future) y este año Rosalía lo ha hecho como artista invitada en el disco de la cantante y productora venezolana. Y puestos a rizar el rizo, es sabido que El Guincho ha trabajado con Björk, cuyos dos últimos discos están co-producidos por Arca.