Sinéad O’Connor, a punto de publicar sus memorias, habla de su nuevo disco, Prince, Britney…

Sinéad O’Connor es protagonista de una entrevista en The New York Times que acaba de ser traducida al español. En ella, la cantante irlandesa habla sobre ‘Rememberings’, las memorias que publica el 1 de junio y que aborda desde el sentido del humor, pues dice que en realidad no recuerda demasiados detalles de sus primeros años de carrera porque «estaba constantemente drogada». Gracias a victornoe por el comentario en los foros.

De manera interesante, la entrevista sirve de trampolín para que Sinéad hable (bueno, en realidad lo hace el periódico) sobre su nuevo trabajo discográfico, ‘No Veteran Dies Alone’, un álbum de 7 pistas que se centrará en el tema de la «sanación» y que saldrá «a fines de este año». En este nuevo álbum, que llegará 7 años después de ‘I’m Not Bossy, I’m the Boss‘, la cantante recientemente convertida al islam ha trabajado con el productor irlandés David Holmes, quien a su vez ha trabajado con gente como Primal Scream o Noel Gallagher.

En la charla, Sinéad se antepone a la idea de que su polémica aparición en Saturday Night Live en el año 1992, cuando despedazó una foto del papa ante las cámaras, hundió su carrera. “Siento que haber tenido un número uno descarriló mi carrera y que romper la foto me regresó al camino correcto” son sus palabras. La artista habla de la fama como una «prisión» que ha logrado esquivar gracias a que la polémica de SNL le ha permitido en realidad desarrollar una carrera de artista de directo al margen del mainstream, donde nunca habría encajado.

Precisamente la fama es uno de los temas que se tratan en la entrevista y Sinéad habla sobre Britney Spears, quizá después de ver el documental que The New York Times ha estrenado sobre ella. Explica que se siente identificada con Amy Winehouse y Britney, opina que «lo que le hicieron a Britney Spears fue repugnante” porque «si te encuentras con un extraño en la calle llorando, lo abrazarías, no empiezas a tomarle fotos» y cuestiona que Spears fuera tildada de «loca» por raparse la cabeza cuando ella lo ha hecho toda la vida.

En un pasaje polémico de sus memorias, explicado en la entrevista, Sinéad deja muy mal parado a Prince, autor de ‘Nothing Compares 2 U‘ aunque Sinéad considera la canción suya y de nadie más. Dice que es un «violento abusador de mujeres» y recuerda aquel episodio que ya había contado en que visitó la mansión de Prince solo para que este la tratara de muy mala manera, llegando a agredirla físicamente con un objeto durante una pelea de almohadas sugerida por él. Apunta que «cuando ella escapó corriendo en medio de la noche, Prince la acechó con su coche y la persiguió por la carretera».