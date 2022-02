La Paloma: «Los bares cutres no existen»

«En una terraza de Bravo Murillo espero la muerte» es uno de los estribillos o arranques de canción que más nos han asaltado durante los últimos meses. Se trata de una de las canciones que anticipaban el estupendo EP que la banda garajera La Paloma ha publicado en las últimas semanas, ‘Una idea, pero es triste’. Son 5 canciones que, venga lo que venga, ya les van a hacer pasearse por los escenarios de los mejores festivales del país dada la repercusión que están logrando, y que por alguna razón pese a su puntual oscuridad, anticipaban lo divertido que iba a ser charlar con ellos. La Paloma son los nuevos invitados de «Meister of the Week», la sección comisariada por Jägermusic, y en este caso han decidido hablar de algo que no adivinamos: bocatas y emparedados. Foto: Paula Yubero.

¿Por qué habéis elegido los bocatas y emparedados como tema para esta sección?

Como asiduos a los bares y a los viajes en coche y furgo somos muy conscientes de que economizar los esfuerzos a la hora de nutrirse es algo muy a tener en cuenta. Un bocata o emparedado puede solucionarte cualquier comida del día: desayuno, comida, merienda o cena.

¿Qué diferencia hay entre los dos?

La diferencia entre ambos está en el punto de vista, la actitud con la que afrontas el primer bocado, y el tamaño que tenga en proporción al hambre.

Un bocata es la merienda por excelencia cuando somos niños. ¿Qué bocatas recordáis de vuestra infancia? ¿A qué momentos los tenéis asociados?

Cada uno tiene el suyo, para Lucas es el sandwich de queso parmesano, con acento canario. Para Rubén el “Bocata Conchi” hecho con amor por su madre y lleno de jamón serrano, queso, tortilla francesa y tomatito restregado. Para Nico es el bocata de chocolate Nestlé que sabía a amor y para Juan el bocata de tortilla pequeño, que le recuerda a excursiones del colegio.

Como decís en vuestro tema ‘Bravo Murillo’, esperáis a la muerte en una terraza del barrio. ¿Qué bocata sería el ideal para esta espera?

El bocata ideal para esperar sería un buen bocata que requiriera un largo y cuidadoso proceso de elaboración. Citamos ejemplos: bocadillo de filete empanado, bocata cachopo, bocadillo de algún guiso que tarde. Encurtidos para la espera siempre son buen anticipo del bocata.

El bocata de calamares es el típico de Madrid, ¿pero igual estáis hartos de él o sigue siendo uno de vuestros favoritos?

El bocata de calamares nunca falla. Es un clásico y los clásicos nunca mueren. Cualquiera del centro, más o menos grasiento, siempre sacia el antojo.

¿Qué otros bocatas o emparedados nos sugerís y cuál es el mejor sitio para comerlos?

Lucas no tiene duda de que en su podio están el Bocata de Pulpo frito y Mojo verde en El Ñoño (playa de las Canteras, Gran Canaria) y el de carne mechada en El Bote. Rubén vuelve a la Conchi, o si no “un buen chivito en Alboraya”. A Nico y a Juan les vale con un bocata hecho con un BUEN pan. Bueno y el bocata de tortilla de “El Mordisco” en Madrid, puede ser fácilmente el mejor del mundo.

¿Cuál es el peor bocata o emparedado que recordáis?

Anchoa con Bacon. Algún bar se la juega a veces con la vanguardia sin poder acertar del todo. Pero ojo, era un BOCATA.

Si tuvierais que ser un bocata punk ¿qué llevaríais y qué nombre le pondríais?

Bocata JEVI. Y llevaría: Alioli por Lucas, tortilla por Juan, un bocata de Conchi dentro, por Rubén, y pistachos encima (placeres de Nico).

¿Algún bar de Bravo Murillo u otro lugar para comer buenos bocadillos? ¿Cuál sería vuestra «ruta del bocadillo»?

Al 5 minutos de Bravo Murillo esta la Muralla de Ávila, el mejor bar del Estado. Cualquier cosa que tengan ahí es lo más rico que hayas probado jamás, esté emparedado o no. También hay bocatas de entresijos en algún bar secreto de Bravo Murillo, y eso a día de hoy es casi una pìeza de museo.

«Un bar siempre es un sitio elegante»

Siempre se dice que no hay que juzgar a un libro por su portada y en el caso de los restaurantes se puede aplicar más o menos también. ¿Alguna vez habéis ido a un bar cutre y os ha dado una sorpresa o al revés, habéis ido a uno de lujo y al final no era para tanto?

Los bares cutres no existen. Un bar siempre es un sitio elegante. Ahora, pedir un bocata de tortilla y que sepa a frito de pescado no tiene perdón… el resto nos lo comemos todo a gusto.

¿Con qué artista os encantaría compartir un emparedado? ¿A cuál se lo prepararías con mucho cariño?

Cada uno tiene su bocata para su artista:

Ruben: Un bocata de longaniza, pimiento verde y queso con Bad Bunny.

Nico: Una empanada de zamburiñas con Henry Rollins.

Lucas: Un bocata de pechuga especial (con todo) con Thundercat.

Juan: Una salteña boliviana con todos los de Snarky Puppy. Una para todos.

Y si fuera a vuestro peor enemigo, ¿qué llevaría vuestro bocata?

NADA. Que parecería que sí, pero fuera aire. Pan con pan, comida de tontos.