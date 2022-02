Nicki Minaj protagoniza una de las novedades que salen hoy viernes que puedes escuchar en la playlist «Ready for the Weekend». Se trata de un temita de trap llamado ‘Do We Have a Problem?’ que se presume el primer adelanto oficial del nuevo álbum de Nicki, que saldrá «más pronto de lo que esperamos».

De título vacilón que cuadra perfectamente con la imagen que Nicki ha solido dar en los medios (un saludo a Miley Cyrus), musicalmente ‘Do We Have a Problem?’ se sitúa en esa fina línea que separa la irrelevancia del número 1 en Estados Unidos. Colabora el rapero Lil Baby, y con él Nicki alterna versos que hablan sobre ser la «zorra número uno» o sobre estar «en este juego para ganar».

Por si no quedaba claro que este no es otro lanzamiento suelto de Nicki Minaj tipo ‘Yikes’ que olvidar al día siguiente, se ha presentado para ‘Do We Have a Problem?’ un videoclip de elevada factura y nueve minutazos de duración en el que Nicki interpreta a una agente que amenaza con marcarse un tiroteo en una subasta de arte. No suda una gota en su papel de pistolera, pero como rapera de nuevo no hay quien le tosa.

Por otro lado, Nicki ha visitado el programa de James Corden para presentar ‘Do We Have a Problem?’, y ha aprovechado su paso por el plató para imitar a Adele. O por lo menos intentarlo, porque solo pone acento británico. Nicki devuelve así la gracia a la autora de ‘30‘, cuya imitación de Nicki en Carpool Karaoke aún se recuerda en el mundo del pop.





