Liam Gallagher se «electrifica» en su buen single de regreso

Liam Gallagher ha publicado estos días el primer single de ‘C’MON YOU KNOW’, el disco que publica el próximo 27 de mayo y que presentará en el festival Cala Mijas de Málaga y en el Bilbao BBK Live. Es una de las novedades que has podido escuchar en la playlist «Ready for the Weekend«.

El tema recibe el título de ‘Everything’s Electric’ y cuenta con la colaboración de Dave Grohl de Foo Fighters a la batería y con la producción de Greg Kurstin, que ha producido los dos últimos álbumes de Liam y el último de Foo Fighters. Todo queda entre amigos.

Melódicamente, ‘Everything’s Electric’ recuerda a los momentos más explosivos de Oasis, si bien Liam ha explicado que se ha inspirado exactamente en dos canciones para su composición, en concreto, en ‘Sabotage‘ de los Beastie Boys y en ‘Gimme Shelter‘ de los Rolling Stones.

A partir de estas dos influencias, muy notorias en el sonido de las baterías y los riffs de guitarra, Liam entrega un edificante tema de rock ‘n roll que promete dar bastante vidilla a sus próximos conciertos. Especialmente los arreglos suenan bastante «electrificados» en comparación con los discos previos de Liam. No obstante, el sonido de ‘Everything’s Electric’ transmite también cierto afán conservador que apela más a los fans que a un público mayor. ¿Sonará mejor en directo cuando Liam lo estrene en los premios BRIT este martes?

‘Everything’s Electric’ habla de una «ciudad que está ardiendo» y de «barcos que naufragan en el océano» mientras Liam carga con una «cabeza llena de sueños». La letra admite una lectura política (Boris Johnson, Reino Unido) y social (covid) pero también personal, cuando Liam se dirige a una persona que le ha decepcionado.