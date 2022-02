Rauw Alejandro avanza su próxima mixtape con el funcional trap de ‘Caprichoso’

Cuando Rauw Alejandro continúa en el número 1 de la lista de singles española con ‘Desesperados’ con Chencho Corleone, y firma otras cinco canciones más en la tabla, entre ellas ‘Todo de ti’ (12), el mayor hit de 2021 en España; y ‘Nostálgico’ con RVSSIAN y Chris Brown (16), el cantante portorriqueño presenta nueva música un lunes random de febrero.

‘Caprichoso’ es el primer adelanto de ‘Trap Cake Vol. 2’, la segunda mixtape de Rauw Alejandro, que lleva un tiempo en el horno: Alejandro llegó a tantear la posibilidad de publicarlo antes incluso que ‘Afrodisiaco‘, en abril de 2020, cuando aún quedaba un año para que lanzara ‘Todo de ti’ y su siguiente disco ‘VICE VERSA‘, y hace unas semanas el cantante confirmó que la mixtape vería la luz finalmente este mes de febrero.

El Zorro, es decir, Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, es decir, Rauw Alejandro, produce ‘Caprichoso’ precisamente junto a Tarik Johnston, es decir, RVSSIAN, y lo que entregan ambos es una producción de trap-pop funcional, con cierta dimensión y color tipo «future bass» en la base, pero sin salirse de los márgenes esperados. La parte «pop» de ‘Caprichoso’ está presente en su potente composición melódica: esto no es trap rapeado a lo Travis Scott, sino que tira más por la escuela de The Weeknd o Post Malone.

Efectiva pero funcional, ‘Caprichoso’ es otra canción de Rauw Alejandro dedicada al sexo y al amor, a los que añade una pequeña dosis de celos no reconocidos («no soy celoso pero no la quiero compartir»). Hay una referencia a la felación recibida («cuando se la come se pasa, ella va bajando y no tengo remedio») y a una persona que le «ride» como si fuera una «bike» («siempre la quiero aquí brincando encima de mí») que puede ser o no la persona que estás pensando. Lo mejor es que la letra sirva para todo el mundo.



