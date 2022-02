Adele vuelve a arrasar en los Brits

Adele ha sido, para sorpresa de nadie, la gran ganadora de los Brits 2022 apenas unas semanas después de la edición de ’30’. Entre la interminable lista de nominados a Mejor Canción -que sorprendía a ella misma, que desconocía que eran 10-, ‘Easy On Me’ era enseguida escogida como la Canción del Año, y a última hora de la noche se hacía con el galardón a Mejor Artista, discurso en el cual celebraba ser mujer, y con el más preciado, Álbum del Año.

Y eso que la competencia de ’30’ era dura: ‘We’re All Alone in This Together‘ de Dave, ‘Sometimes I Might Be Introvert‘ de Little Simz, ‘=’ de Ed Sheeran, y ‘Seventeen Going Under’ de Sam Fender, todos presentes y de hecho entre las actuaciones de la noche. Cabre preguntarse si se abre así la veda de una nueva temporada de premios para Adele, que podría culminar con los Grammy de 2023.

Adele parece acostumbrada a ganar y solo se emocionó con el último premio, que dedicó a su hijo, y al productor Inflo. Adele decidía, eso sí, realizar una discreta presentación de ‘I Drink Wine’, muy tranquila, sentada encima de un piano y acompañada de un coro. Muy lejana al impacto de ‘Someone Like You’.

La ceremonia se abría con una inesperada versión rock de ‘Blinding Lights’ de Ed Sheeran con Bring Me the Horizon donde estos decidieron poner los colmillos del videoclip del tema, y no en sentido figurado. A Sheeran le tocó recoger el premio de consolación, el de Autor del Año, que se designa sin nominados, y tras él volvió a realizar una actuación. Esta vez de la acústica ‘The Joker and the Queen’, más acertada, con el artista en su salsa, entre los momentos muy hermosos y la ñoñez total.

Los Brits presumen de colaboraciones improbables, pero la de Anne-Marie fue accidentada. Nada más saltar al escenario para su popurrí con KSI y

Digital Farm Animals se cayó de culo por unas escaleras. Eso sí, remontó rápido. Otras sorpresas de la noche fueron la presentación de un premio por parte de Ronnie Wood, que no dudó en desvelar -eso sí, cuando había ganado- que Sam Fender era su favorito en la categoría alternativa. Sorry, Coldplay. Sorry, Wolf Alice. El momento en que el Rolling Stone no parecía tener nada claro si llevarse el Brit o no fue de lo mejor de la noche.



Holly Humberstone realizaba una presentación en vivo minimalista de ‘London Is Lonely’ en representación de la temática de su EP, lo sola que se sintió cuando se mudó a la ciudad. También han actuado Liam Gallagher, Sam Fender, Little Simz en un medley de ‘Introvert’ y ‘Woman’ y Dave y sus colegas con una presentación literalmente ardiente de ‘In the Fire’. Little Simz y Dave habían hecho probablemente los dos mejores álbumes de 2021 de todos los expuestos, pero sus presentaciones parecían demasiado influidas por Kanye West en los dos casos. El palmarés completo, que ha incluido galardones para Wolf Alice, Dua Lipa y Billie Eilish, podéis consultarlo en Wikipedia.