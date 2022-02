La electrónica espiritual de Odesza bucea en 1965 en ‘The Last Goodbye’

Odesza han anunciado su regreso 5 años después de ‘A Moment Apart‘, un disco en el que aparecían Regina Spektor y Leon Bridges y que les dio éxitos tan grandes como el tema titular o ‘Line of Sight’, por encima de los 100 millones de reproducciones.

Esta semana han publicado un nuevo single llamado ‘The Last Goodbye’ que reincide en su afán de mezclar electrónica y espiritualidad, en este caso a través de un sample de una canción de Bettye LaVette de 1965. Bettye LaVette es una cantante de Michigan de soul que a mediados de los 60 consiguió cierta repercusión en las listas americanas de R&B con temas como este ‘Let Me Down Easy’ que Odesza retoman. Curiosamente, continúa en activo y tan sólo en 2020 editaba su último álbum por el momento ‘Blackbirds’, rondando los 75 años.

Pero su mayor éxito efectivamente fue ‘Let Me Down Easy’ -y más lo será aún a partir de ahora-, una canción sobre una ruptura en la que LaVette expresaba que esperaba que al menos quedara «un saludo de vez en cuando por la calle». El tema original ya incluía la frase «The Last Goodbye».

Según Odesza su idea era «unir dos mundos diferentes que parecen distantes, que es algo que siempre han buscado», hablando del privilegio que ha supuesto poder contar con este sample. Una grabación apasionada que logra su cometido, como lo han conseguido producciones similares de Moby o incluso Kanye West, y que reconforta más que por la revolución de unir esos dos mundos, por lo familiar que nos resulta desde los tiempos de ‘Play’.





