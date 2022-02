La gira ‘Future Nostalgia’ de Dua Lipa comienza al fin: SPOILERS

Dua Lipa no pudo recoger su Brit a mejor cantante de pop el pasado martes porque estaba en Miami ensayando para el arranque de la gira ‘Future Nostalgia’, que ha tenido que ser pospuesta varias veces debido a la pandemia.

Parecía que nunca llegaría pero al fin anoche daba comienzo en el estado de Florida, comenzando por el que era uno de los 2 hits principales del que fue el mejor álbum de 2020 y terminando con el otro. Ni que decir tiene que este artículo contiene SPOILERS para los que queráis asistir vírgenes a este tour, si bien no hay enormes sorpresas para quienes asistierais online a su concierto de presentación.

Lo primero que suena en ‘Future Nostalgia Tour’ es una versión extendida de ‘Physical’, terminando con ‘Don’t Start Now’, en un show dividido en actos y varios cambios de vestuario de los que está dando buena cuenta el Twitter dedicado exclusivamente a esta gira.

No falta algún tema del primer disco de Dua Lipa, como ‘New Rules’, aunque sí por ejemplo ‘IDGAF’, pues la cantante ha preferido elegir singles sueltos de aquellos tiempos como fueron ‘One Kiss’ y ‘Electricity’. El foco está puesto sobre todo en el segundo álbum, con temas como ‘Break My Heart’, ‘Levitating’ (en la que «vuela» sobre el escenario) y ‘Hallucinate’ e incluso algún tema menor como el bonus ‘We’re Good’ (con una langosta gigante que en el foro de Popjustice ya comparan con Katy Perry), siendo la mayor sorpresa la incorporación de ‘Cold Heart’ con Elton John que tantas alegrías ha dado a ambos últimamente.

El show es una fantasía de mallots y patines, y alguien ha tenido a bien comparar el vestuario de la última parte del concierto con el look de Chanel en su victoria de Benidorm Fest. Os recordamos que esperamos a Dua Lipa en Madrid y Barcelona el próximo mes de junio, ahora sí que sí. El setlist de anoche podéis consultarlo aquí.

This one is for @piercespears pic.twitter.com/KAAfAMvlnh

— Future Nostalgia Tour Opening Night News & Media (@theIookofdanger) February 10, 2022