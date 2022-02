Kanye West y Billie Eilish son dos de las personas que encabezan el festival de Coachella la próxima primavera. Kanye West también es lector de las páginas webs de rap, y una de ellas ha publicado recientemente una noticia sobre Billie después que esta parase brevemente un concierto para ayudar a un fan que estaba encontrando dificultades para respirar.

Durante la pausa de su concierto, Billie supuestamente exclamó que ella «espera a que la gente esté bien para continuar el concierto», frase que TMZ -que publicaba originalmente la noticia- sostiene iba dirigida veladamente a Travis Scott, quien se encuentra actualmente en un embrollo legal después de que 10 personas murieran en el festival ‘ASTROWORLD’ que él dirigía, aplastadas por una avalancha de gente. Algunas de esas personas fallecieron durante el concierto que Travis Scott ofrecía una de las noches, con el rapero ajeno a la tragedia desde el escenario.

Kanye opina que el comentario de Billie iba claramente dirigido a Travis, y ha exclamado en Instagram que solo actuará en Coachella si Billie se disculpa con el autor de ‘Sicko Mode’ por sus palabras. Con letras escritas en mayúscula, el autor de ‘Donda‘ pide a Billie que se disculpe con Travis «y con las familias de la gente que perdió sus vidas» porque «nadie quería que esto sucediera, Travis no tenía ni idea de lo que estaba pasando mientras él estaba en el escenario y está muy dolido por lo que pasó». Kanye confirma que invitará a Travis en su concierto en Coachella, pero que «antes de actuar necesito que Billie se disculpe». Travis le ha puesto «me gusta» al post de Kanye.

Billie, que tiene 22 años menos que Kanye exactamente, no se ha quedado callada y ha contestado brevemente a Kanye en Instagram que «literalmente no he mencionado a Travis en ningún momento» y que «solo estaba ayudando a un fan». Su comentario ha recibido cientos de miles de «likes». ¿Zanjado el asunto?

Billie Eilish responds to Kanye West asking her to apologize for allegedly dissing Travis Scott:

“literally never said a thing about travis. was just helping a fan” pic.twitter.com/kMLCwk0Hzh

— Pop Crave (@PopCrave) February 10, 2022