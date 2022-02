‘Cayó la noche’, número 1 en España; ‘Saoko’ de Rosalía queda en el top 5

El reinado de ‘Ay mamá’ de Rigoberta Bandini en España solo ha durado 1 semana, pero la canción resiste en el número 2, perdiendo un único puesto, aún animada por sus buenas ventas en iTunes y su alto en streaming en todas las plataformas. Además, otros 2 temas de la artista continúan apareciendo en el top 100: ‘Perra’ baja al puesto 52 y ‘A ver qué pasa’ baja al puesto 96. En cuanto al resto de competidores de Benidorm Fest, ’Terra’ de Tanxugueiras baja del número 7 al número 14, y ‘Slomo’ de Chanel baja del número 13 al número 26.

El nuevo número 1 oficial en España es para ‘Cayó la noche (Remix)’, un tema en el que aparecen La Pantera, Quevedo, Bejo, Juseph, Cruz Cafune, Abhir Hathi y EL IMA, alargándose hasta los 7 minutos de duración. Rosalía no ha podido sumar otro nuevo número 1 esta vez, quedando lejos, de hecho, en concreto en el puesto 5 con el arriesgado ‘SAOKO’, que está dividiendo a sus seguidores. Este será el máximo alcanzado por ‘SAOKO’ en España si echamos un vistazo a Spotify España, donde ya tan sólo ronda el top 35.



- Publicidad -

La subida más fuerte de la semana es la de Ryan Castro con ‘Mujeriego’, que pasa del número 39 al número 27, y la única entrada directa al top 50 aparte de Rosalía es la de Quevedo y Linton con ‘Ahora y siempre’, que aparece por el puesto 31. Quevedo -que recordemos que es parte del número 1 en España esta semana- también aparece en el puesto 65 con ‘Respuesta cero’ junto a Bluefire.

El resto de entradas incluye ‘Caprichoso’ de Rauw Alejandro en el número 76, ‘Bésame’ de Omar Montes con Kevin Roldán en el 82 y dos curiosidades ajenas al reggaetón: ‘Brividi’ de Mahmood y Blanco, la canción ganadora en San Remo y que irá a Eurovisión por Italia logra colarse en el 95, y el éxito internacional ‘Where Are You Know’ de Lost Frequencies con Calum Scott aparece en el 97 tras haber sido top 5 en Reino Unido, Alemania o Australia. Uno de esos temas que viene a demostrar que lo de la EDM no se agota.









- Publicidad -