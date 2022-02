‘King of Sweden’ es una de las canciones más directas de Future Islands

Future Islands pasarán parte del mes de marzo y principios de abril realizando una gira por Reino Unido, en mayo estarán en Estados Unidos y Canadá, y en agosto estarán en la Europa continental, pero de manera dramática no han podido reubicar sus fechas españolas que han sido canceladas. Foto: Devin Yalkin.

No hay disco anunciado como sucesor de ‘As Long As You Are‘. Sin embargo, desde hoy es un poco más deseable gracias al nuevo single que edita la banda, lo mejor que han hecho en bastante tiempo. Sucediendo a ‘Peach’, otro single suelto que lanzaban hace unos meses, ‘King of Sweden’ conforma uno de los temas más inmediatos de Future Islands. Es nuestra «Canción del Día».

Por un lado, sus líneas de sintetizadores son excitantes como en sus mejores momentos, estableciendo varias líneas melódicas que a veces se solapan. Por otro, la voz de Samuel T. Herring aparece en su línea melancólica habitual. El artista viaja en un vagón anhelando vacaciones, un respiro, una huida, recordando una adolescencia alienada en la que la palabra «misfit» parece fundamental («Feeling like i’m 15 / Wandering with the misfits»); sin que por ello se desvíe de lo que siempre termina sucediendo…

‘King of Sweden’ es en realidad otra canción de amor en la que, entre referencias al horizonte, a la luna y a islas desiertas, el estribillo se dedica cristalino a su cometido post-San Valentín: «Eres todo lo que necesito / Nada de lo dicho podría cambiar nada / Donde vas tú, yo iré / Solo dilo e iré / Porque eres todo lo que necesito». Una de esas producciones en las que lo que se transmite con música y texto van de la mano par dar lugar a otro de sus grandes «Singles«.

Fechas europeas de Future Islands:

16 August – COLOGNE, DE, E-Werk

17 August – MUNICH, DE, TonHalle

18 August – BERLIN, DE, Columbiahalle

22 August – OSLO, NO, Sentrum Scene

24 August – COPENHAGEN, DK, Vega (tickets valid from 26 February)

25 August – COPENHAGEN, DK, Vega (tickets valid from 27 February)

29 August – HELSINKI, FI, The House of Culture

26 October – UTRECHT, NL, TivoliVredenburg (Ronda) (tickets valid from 15 March)

4 November – MILAN, IT, Fabrique

7 November – PARIS, FR, L’Olympia