Carla Simón, primera directora española en ganar el Oso de Oro en Berlín

‘Alcarràs’ de Carla Simón ha ganado el Oso de Oro en la Berlinale, resultando la primera directora española que logra tal mérito y el primer español que lo consigue desde hace 39 años (‘La colmena’ de Mario Camus). Alcarrás es el nombre de una localidad de Lleida de 9.000 habitantes, en la comarca del Segriá, que vive del cultivo de frutales y de donde proviene su familia. Según informa la distribuidora Avalon, la cinta se estrenará el 28 de abril en salas españolas.

Conocida por la maravillosa ‘Verano 1993’, Simón concurría en el certamen con un drama familiar sobre la decadencia del mundo rural en el que habla del mimo con que su familia y otros agricultores se han dedicado a la tierra, siendo especialmente un homenaje a su abuelo.

Como recoge El País ha declarado: “Vistos los tiempos actuales, los agricultores están convenciendo a sus hijos de que no sigan con la fruta, porque se la compran a un precio inferior a su coste. Por mucha pasión juvenil que haya, se ve claro su final”, decía la cineasta. M. Night Shyamalan, presidente del jurado, ha elogiado la combinación de actores amateurs de varias generaciones y su mezcla con una cámara pegada a la tierra.



Así ha quedado el palmarés:

Oso de Oro: “Alcarràs” de Carla Simón

Gran Premio del Jurado – Oso de Plata: “The Novelist’s Film” de Hong Sangsoo

Premio del Jurado – Oso de Plata: “Manto de gemas” de Natalia López Gallardo

Oso de Plata por Mejor Dirección: Claire Denis por “Both Sides of the Blade”

Oso de Plata por Mejor Actuación Protagónica: Meltem Kaptan por “Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush”

Oso de Plata por Mejor Actuación de Reparto: Laura Basuki por “Before, Now & Then (Nana)”

Oso de Plata por Mejor Guion: “Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush” de Andreas Dresen

Oso de Plata por Excelencia Artística: Rithy Panh por la “concepción y ejecución del universo memorable” de “Everything Will Be OK”

Mención Especial: “A Piece of Sky” de Michael Koch

