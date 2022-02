Joan as Police Woman presenta en España su disco con Tony Allen y sus inimaginadas versiones

Recordamos a Joan as Police Woman por canciones remotas como ‘The Magic‘, discos como ‘The Classic‘, colaboraciones con gente como Antony & The Johnsons. Llevamos un par de años de pandemia, pero no podemos decir que no hayamos oído escuchar hablar de ella en este tiempo porque no ha dejado de trabajar. Desde ‘Damned Devotion’ (2018) hasta 2021 ha presentado hasta 4 discos, incluyendo un recopilatorio y un directo.

Lo notamos especialmente en ese concierto para ARTE que hizo hace unas semanas, donde sí, cerró con ‘The Magic’, pero también sonaron canciones de los álbumes que ha sacado en los últimos tiempos, muy especialmente de ‘The Solution Is Restless’, firmado junto al difunto Tony Allen y Dave Okumu (The Invisible), pero también de su disco de versiones ‘Cover Two’. Este concierto se abría con ‘The Barbarian’, seguía con la versión de Blur ‘Out of Time’… y terminaba contando con la colaboración de Damon Albarn en ‘Get My Bearings’.



Seguro que Damon Albarn no acompaña a Joan Wasser en su gira por razones de agenda pero por lo demás este vídeo es un buen aperitivo de lo que podremos ver la semana que viene en nuestro país el 23 de febrero en Barcelona (La Nau), el 24 en Valencia (16 Toneladas), el 25 en Zaragoza (Centro Cívico Delicias), el 26 en Madrid (El Sol) y el 27 en Lugo (O Vello Cárcere, Ciclo Xacobeo Importa). La gira de Joan as Police Woman en formato trío, incluyendo al batería Parker Kindred, quien ha tocado con, entre otros, Antony & The Johnsons y Jeff Buckley, es parte del ciclo EllESmusic, que apoya a mujeres y artistas no binarios. Más info y entradas, aquí.

La obra más relevante en esta gira es ‘The Solution Is Restless’, un álbum que surge cuando Damon Albarn le presenta a Tony Allen como leyenda del Afrobeat, y que cuenta con unas cuerdas muy atractivas diseñadas por la violinista, como sucede en ‘Geometry of You’; en ocasiones de corte oriental, como en ‘Dinner Date’; y siempre con un carácter sinuoso. Cercano a voces jazzísticas como Dinah Washington, el timbre de Róisín Murphy o la última Neneh Cherry, el disco también cuenta con sus ofrecimientos pop, donde ‘Take Me To Your Leader’ es su “Venus” particular. El álbum está marcado naturalmente por la muerte de Tony Allen, que grabó su parte de las sesiones antes de morir, y unos días antes en el mismo mes de abril de 2020, la de Hal Willner, mentor de la artista.



Wasser hablaba hace unas semanas en NPR de cómo la muerte de ambos ha marcado esta etapa, y también de cómo la muerte de su prometido Jeff Buckley le afectó en los inicios de su carrera a finales de los 90. «Cambió mi vida muy profundamente, y me introdujo de manera muy clara en una trayectoria de pensar en la muerte». Así, por ejemplo, la nueva composición ‘Enter the Dragon’ contiene una letra que evoca una conversación con los que se han ido y la artista se dirige a la fotografía de un amante perdido, suplicándole que resucite. «Come alive» es el desenlace de esta composición, como «stay alive for dinner» es el estribillo de ‘Dinner Date’.



Pero también es una curiosidad ‘Cover Two’, su segundo disco de versiones, en el que ha dejado irreconocible por completo ‘Kiss’ de Prince, haciéndola parecer más bien una versión de PJ Harvey o Lou Reed; reuniendo después temas de artistas tan antagónicos como Blur y Cass McCombs, Gil Scott-Heron y Neil Young, Outkast y Talk Talk.

A veces las versiones eran reducciones a piano un tanto asonantes y minimalistas, improvisadas y con cierta influencia jazz, como es el caso de ‘On the Beach’ de Neil Young, ‘Running’ de Gil Scott-Heron, y de ‘Under Control’ de los Strokes. Otras se dejan llevar por cierta producción, como es el caso de ‘Life’s What You Make It’ de Talk Talk, que nos transporta a la electrónica británica de mediados de los 90. Y luego está ‘There Are Worse Thing I Could Do’, que como parte de la banda sonora de ‘Grease’ aunque no fuera su canción más popular, nos lleva por supuesto a los años 50 en que se inspiraba.