La guerra histórica entre Ayuso y el Partido Popular, en memes

Una guerra interna como no se recuerda en 40 años de historia se ha abierto en el Partido Popular. Los españoles hemos asistido, atónitos, a un durísimo cruce de palabras entre Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Teodoro García Egea, secretario general del mismo partido conservador. Se han lanzado cuchillos como «cruel», «injusto» y se ha apelado a la «honorabilidad» de familiares, con un dramatismo que ni en el mejor capítulo de ‘Juego de Tronos‘. Imagen: El Jueves.

Todo comenzaba a raíz de unos rumores que apuntaban a la contratación de un detective privado por parte del PP para averiguar si hubo corrupción en la asignación de un contrato de mascarillas compradas por 1,5 millones de euros en el peor tramo de la pandemia. Ayuso se las habría comprado a una empresa amiga de Ayuso. Que Almeida compareciera hablando de detectives y que Mortadelo y Filemón se convirtieran en «trending topic» de manera inmediata fue todo uno. En el punto de mira estaba una supuesta comisión de 286.000 euros para el hermano de Ayuso en la venta de dichas mascarillas, mientras unos decían que ni siquiera se dedicaba originalmente a ellas y ella asegura que su hermano es «comercial sanitario hace 26 años».

La bomba ha explotado. El Partido Popular niega haber contratado a tal detective, pero Ayuso ha comparecido para acusar abiertamente al entorno de Pablo Casado de urdir una «campaña de desprestigio» contra ella, calificando la actuación de la dirección del PP como «cruel e injusta». Creerse que el fondo de todo esto era por el Congreso del PP de Madrid era de ilusos, aquí ya estábamos hablando de la Moncloa a largo plazo. Ayuso, crecida por su evidente apoyo popular frente a Casado (lo de su Instagram es completamente insólito), entonaba, rotunda, y sin admitir preguntas, su propio «que no me voy, que me quedo»: «El que dirigentes del Partido Popular hayan actuado así es un hecho gravísimo (…) No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa, con responsabilidades de Gobierno, de corrupción. Y hacerlo sin pruebas metiendo de por medio a mi familia (…) Que la oposición me ataque es lógico; pero que lo haga la dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato».

Teodoro ha comparecido solo 1 hora después para denunciar también la actitud de Ayuso e informar de que se le ha abierto un expediente, que según los expertos puede acabar con su destitución: «Ha vertido acusaciones gravísimas, casi delictivas, contra el presidente y toda la formación. Es algo nunca visto en nuestro partido», indicaba al tiempo que recordaban que la han apoyado durante 17 años y que fue Casado quien apostó por ella, «cuando más sola estaba». Ayuso, que ganaba las últimas elecciones en Madrid con una mayoría que Mañueco no ha logrado en Castilla y León, se burlaba de cuántos votos para el PP habían conseguido otros «de pasillo en pasillo», «sin tener que gestionar» un gobierno. Cabe por ver si sus 65 diputados en Madrid la respaldan y en qué medida, o si estos apoyan a la dirección nacional.

Twitter ha estado a la altura como no podía ser de otra manera, y los memes no se han hecho esperar, siendo especialmente brillante, como siempre, la ocurrencia de El Mundo Today: Biden anuncia que mandará tropas a la sede del PP en la calle Génova de Madrid.

Senior PP-officials close to the party national leadership are alleged to have contacted a secret investigation commission to spy on Ayuso. 💀

This party isn’t doing right😂

(Ayuso is the governor of Madrid and the main rival to the current party leader of PP, Pablo Casado) https://t.co/3qKjYe2sYs pic.twitter.com/6pFF0Hj5PF

— Nassreddin Taibi (@Nassreddin2002) February 16, 2022