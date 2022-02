La estrategia de The Weeknd ha resultado un tanto Mañueco

El domingo, además de ser noche electoral en Castilla y León -lo parecía en todo el país-, fue la Super Bowl. Y una de las celebridades que no quisieron perdérsela fue The Weeknd. Parecía feliz bailando la música de otros, como Mañueco celebrando su victoria, pero ninguno podía estarlo tanto. No es que a Abel pudiera escocerle que los artistas de este año lo hicieran mejor que él en 2021; es que verle era recordar que habías olvidado que el mes pasado había sacado disco.

The Weeknd comenzaba 2022 con su propio adelanto electoral errado. Corría el mismísimo 1 de enero cuando anunciaba en las redes que quería sacar su flamante disco nuevo ya, que no hacía falta aguardar por los tempos habituales en la industria musical, que quería compartir con el mundo todo ASAP porque «la música puede curar y eso es más importante que el lanzamiento de otro álbum» sin más. Seguramente se supiera ganador tras venir de gobernar el mundo con singles como ‘Blinding Lights’ y ‘Save Your Tears’, y todo el disco ‘After Hours’ en general. Pero la estrategia ha resultado tan fallida como la del Partido Popular de Castilla y León, quedando toda su campaña, incómoda, a medio gas.

El plan del PP era gobernar cerca de la mayoría absoluta en esta comunidad, no necesitar a VOX y repetir jugada en Andalucía en breve, todo ello en busca de un cambio de ciclo para ensalzar a su líder nacional Pablo Casado, pero nada de esto se va a dar. Ni va a haber elecciones en Andalucía ni me imagino otro disco sorpresa publicado el 7 de enero del año que viene por parte de nadie.

Y es que lo mismo o casi puede decirse de Abel Tesfaye: ha sobreestimado su poder de convocatoria y las urnas -las tiendas y las plataformas de streaming- le han acompañado, sí, pero no tanto como él esperaba. Su primer batacazo fue perder el número 1 en Estados Unidos contra Gunna al no disponer de edición física. De nada le sirvieron las estrategias de última hora a la desesperada: descuentos, bonus tracks, refuerzos de varios colores. Y cuando la edición física de ‘Dawn FM’ ha podido llegar a las tiendas, el poder de convocatoria del disco estaba un tanto diluido: no ha conseguido movilizar a los suyos. ‘Dawn FM’ ha vuelto a quedar en el número 2 en EE UU con la salida del álbum en CD y lo que es peor, en la semana posterior pierde varias posiciones tanto en este territorio estratégico (baja al #6) como en Reino Unido (baja al #9), ahogado por otras novedades, Adele y Ed Sheeran en Reino Unido -que resisten mejor que él tras promocionarse en los Brits- y la banda sonora de ‘Encanto’ en Estados Unidos, el verdadero disco que se lo está llevando calentito estos días.

‘Dawn FM’ sigue siendo un gran disco, el mismo que contiene joyas como ‘Out of Time’ y la bailable ‘Less than Zero’, que en cualquier momento podrían explotar, pero no parece que haya sido una gran idea precipitar su lanzamiento. Seguramente de saberse estos resultados, la estrategia se abortaría, pues enero ha sido tradicionalmente un mes de venta vaga, pésimo para superestrellas de esta categoría.

Con el equivalente a 600.000 copias vendidas a un mes de su edición, los números le dejan muy lejos de la primera fila a que venía acostumbrando, y lo que es peor, apenas nada de este álbum permanece en las listas de singles a nivel global, porque la gente sigue prefiriendo ponerse viejos temas suyos como ‘Blinding Lights’, ‘Save Your Tears’ con y sin Ariana Grande, el single con Swedish House Mafia, la colaboración con Post Malone y en España añadan la exitosa ‘La Fama’ con Rosalía. A nivel global -el top 200 de Spotify– hasta pueden añadir cosas tan perdidas como ‘Lost in the Fire’ y ‘Die for You’ por encima de la olvidada ‘Take My Breath’.

La única excepción, la única canción de esta era que parece estar funcionando de manera medio orgánica es ‘Sacrifice’, pero el propio artista no parece estar explotándola todo lo que podría con actuaciones en televisión o un vídeo en el que se vea o pase algo. Esa edición en CD en la que no es que no vengan las letras de las canciones, sino que no vienen ni siquiera los títulos de las mismas -supongo que porque ‘Dawn FM’ se vende como un programa de radio- no ha sido la solución. No está todo perdido para Tesfaye en este año que acaba de empezar, pero ese aspecto de anciano que ha decidido gastar en la portada de este álbum invita ahora a pensar que tendrá que pactar con el mismísimo diablo para sacar adelante esta campaña. ¿Preparada ya la lista de featurings y la chequera?