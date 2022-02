Everything Everything describen un «mal viernes»… de violencia en su divertido single

Everything Everything, uno de los grupos de art-pop favoritos del público por discos como ‘Get to Heaven‘ o ‘RE-ANIMATOR‘, vuelve con nuevo disco en mayo. ‘Raw Data Feel’ sale el día 20, su estética se inspira en la de la inteligencia artificial, y sus letras tocarán temas personales para el líder de la banda, Jonathan Higgs, que en este caso ha querido huir de escribir letras políticas porque no quiere que ser encasillado, y ha optado por ahondar en sus propios traumas, a través de la creación de diversos personajes.

Lo que no quiere decir que la tecnología de la inteligencia artificial no vaya a tener su parcela de protagonismo en el álbum: el grupo de Londres ha creado un programa de inteligencia artificial específicamente para desarrollar algunas de las letras contenidas en el disco (además de títulos de canciones y parte del artwork), y además ‘Raw Data Feel’ combinará sonidos electrónicos y orgánicos con la producción del guitarrista de la banda, Alex Robertshaw, y la ayuda de Tom Fuller.

Esa combinación de naturaleza y futuro es exactamente lo que muestra el primer single oficial ‘Bad Friday’. Se trata de un divertido tema de pop con influencias del afrobeat y detalles de electrónica de club, que presenta cierto componente teatral en el aspecto vocal, en el modo en que, en las estrofas, la voz de Higgs parece venir desde varios lugares al mismo tiempo, lo cual crea un ambiente de «surrealismo y desorientación».

La extraña composición de ‘Bad Friday’ da lugar no obstante a una de las canciones de Everything Everything más divertidas e inmediatas en mucho tiempo, y tiene su significado, pues la letra nos habla de una agresión sufrida por Higgs una noche sin que el mensaje sea nunca demasiado explícito o duro de afrontar, de ahí que el título prometa en realidad una historia más desenfadada, la de una noche de excesos.

1. Teletype

2. I Want A Love Like This

3. Bad Friday

4. Pizza Boy

5. Jennifer

6. Metroland Is Burning

7. Leviathan

8. Shark Week

9. Cut UP!

10. HEX

11. My Computer

12. Kevin’s Car

13. Born Under A Meteor

14. Software Greatman