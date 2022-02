Hospitales, niñez y un hermano perdido: la historia detrás de ‘Simulation Swarm’

‘Little Things’, ‘Change’, ‘Certainty’, ‘No Reason’, ‘Spud Infinity’… a finales de 2021 ya era muy evidente que Big Thief iban a entregarnos uno de los mejores discos de 2022, y así ha sido. A lo que han venido contribuyendo otras canciones nuevas como el que ha sido otro -otro más- de sus singles, ‘Simulation Swarm’, que es hoy nuestra «Canción del Día». Foto: Alexa Viscius.

‘Simulation Swarm’ se mueve cómodamente entre el folk clásico y aquella cosa que conocíamos como anti-folk, pues su melodía y su progresión de acordes están aquí claramente para quedarse décadas, pero su producción es muy cruda, deliberadamente feísta: no busca necesariamente el color más preciosista, sencillamente porque la vida no te ha ofrecido esa faz.

Los punteos se suceden a medida que se acumulan las numerosas estrofas, mientras nuevos detalles -como esas guitarras cada vez más incómodas- se van añadiendo sin que te des cuenta, torciendo el curso de la producción.

Como otras canciones de Big Thief, su texto es algo impenetrable desde el 31º piso de esta «simulación». Nada que Rolling Stone no pueda solucionar. Es en este medio donde Adrianne Lenker ha explicado que esta canción está inspirada por una serie de distintas experiencias intensas, cualquiera de las cuales podría haber llenado un álbum entero -bromea la revista americana-. Dos de las imágenes clave son el fluorescente, que parece referirse a la típica luz de hospital que viene y va; y el Andy del 5º verso, que no es otro que un hermano perdido al que pregunta si volverá.

Adrianne tuvo que ser hospitalizada en Brooklyn durante 4 días por agotamiento en 2020, tras 7 años girando sin descanso; también aparecen aquí la ruptura que inspiró su disco en solitario de 2020, su niñez desarrollada en una comunidad separatista del Medio Oeste, descrita como un «culto religioso»; y finalmente su continuo pensamiento en su hermano Andrew, al que nunca ha conocido, y al que ya dedicó ‘Mythological Beauty’ (2017). Explicaciones que nos harán adentrarnos aún más durante los próximos meses en esta pequeña delicia que en realidad ya calaba por su sonoridad desde la primera escucha. Os recordamos que estamos regalando copias de ‘Dragon New Warm Mountain I Believe In You‘, nuestro «Disco de la Semana».



