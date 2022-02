Regalamos 2 vinilos de ‘Dragon New Warm Mountain I Believe in You’ de Big Thief

Big Thief prometen aparecer en todas las listas de lo mejor de 2022 con ‘Dragon New Warm Mountain I Believe in You‘, un trabajo de 20 pistas que explora diversos sonidos de folk, country e indie-pop con la soltura y capacidad de invención que caracteriza a la banda de Adrianne Lenker.

«Dragon» es el Disco de la Semana y Disc Recomendado en JENESAISPOP y en el site lo queremos celebrar regalando dos vinilos del disco a las dos personas que envíen la respuesta más divertida u ocurrente a la siguiente pregunta: «¿desde cuándo eres fan de Big Thief?» El correo al que se deben enviar las respuestas es jenesaispop (a) gmail.com.

IMPORTANTE: El vinilo de ‘Dragon New Warm Mountain I Believe in You’ ha sido prensado con medidas ecológicas, lo que significa que el color asignado a los dos vinilos que regalamos es totalmente aleatorio y no corresponde con el de la foto que encabeza el post. La redacción de JENESAISPOP desconoce el color de dichos vinilos.

