Madonna, atrapada en un eterno teaser

Madonna comenzaba 2022 muy bien, con su primer gran viral en TikTok, un remix de ‘Frozen’ que no es más que un rocambolesco bucle de 2 minutos ideado por Sickick, a la altura de la complejidad de la red social, que no obstante es ahora mismo su canción más escuchada en Spotify acercándose a los 30 millones de streamings. Ha gustado especialmente en los países más gélidos: Alemania, Finlandia, Noruega, Suecia, Lituania, etcétera. Curiosamente, ni rastro del remix en países cálidos o latinos, pero el caso es que el viral ha valido a Madonna volver al top 200 de artistas más escuchados en Spotify, cosa que no lograba desde ‘Rebel Heart’ (2015). Además, en los últimos días, también ‘Material Girl‘ está viralizándose en TikTok, habiendo sido utilizada en casi 1 millón de vídeos.

Sin embargo, Warner y Madonna aún no han terminado de mover ficha para tratar de capitalizar el éxito del remix de ‘Frozen’. La artista lleva casi 2 meses anunciando que nuevos remixes de ‘Frozen’ se estrenarán «pronto» sin concretar fecha ni detalles, aunque se supone que en uno de ellos aparecerá Swae Lee, con quién ya colaborara en ‘Crave’, y otro sería aquel en el que coge el micro el propio Sickick. Este último se subió a Youtube, pero nunca a Spoti. Lo que se recibía con excitación por parte de sus seguidores está comenzando a convertirse en aburrimiento, pues el momentum del remix de Sickick está empezando a pasar y ya pierde posiciones en las listas de los países señalados. Y lo mismo puede decirse de otro proyecto que Madonna lleva semanas y semanas anunciando en Instagram: una celebración de sus 50 números 1 en las listas dance americanas, que parece que va a consistir en una serie de remixes. Un listado de hits que excluiría a ‘La Isla Bonita’, que fue número 1 de las radios adultas, no las dance.

- Publicidad -

El último rumor es que Katy Perry estaría involucrada en esos remixes, aunque la fuente es The Sun, lo cual quiere decir que la noticia puede ser verdad o no. Madonna también anunciaba en agosto que Warner iba a reeditar todos sus discos, pero medio año después seguimos sin la menor noticia al respecto, por lo que se desconoce si Katy Perry estaría involucrada más bien en ese otro relanzamiento de algún disco en concreto de Madonna con alguna actualización de un viejo tema, o si hay relación entre unos remixes y otros. En resumen: no se sabe nada a ciencia cierta.

Y tampoco hay noticias serias sobre la película biográfica de Madonna que va a dirigir Madonna, aunque al menos se sabe que el cásting ha comenzado. La artista se preguntaba recientemente en Instagram por qué la gente podía ver series durante horas, pero no una película larga, jugando con la idea de hacer una serie en lugar de una película: parece que aún así de verde está el proyecto.

- Publicidad -

Por último, hace unos meses Madonna realizaba una actuación callejera de ‘Like a Prayer’ que partía de una actuación en un club de Nueva York donde había interpretado ‘Dark Ballet’ y ‘Crazy’. Corría el mes de octubre cuando Madonna prometía en Instagram que la actuación completa se subiría a la red, pero jamás llegó. Otro de sus «coming soon» que hace plantearse a sus seguidores si merece la pena hacer caso de lo que dice en Instagram.





Podcast: hitos de la Reina del Pop y supuesta decadencia